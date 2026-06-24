El PP denuncia en el Senado la "falta de compromiso" con Formentera del Gobierno

Archivo - El senador autonómico del PP, Miquel Jerez. - PP - Archivo

EIVISSA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador por designación autonómica de Baleares, Miquel Jerez (PP), ha denunciado públicamente en el Senado la "falta de compromiso" del Gobierno en relación a Formentera y ha advertido de que los principales problemas que afectan a la isla continúan sin respuesta por parte del Ejecutivo.

Estas palabras, según ha informado el PP en un comunicado, las ha pronunciado durante el debate sobre la adaptación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a la reciente reforma constitucional, que tiene lugar este miércoles.

El 'popular' ha defendido que el reconocimiento institucional de la singularidad de la isla es un paso positivo, pero ha subrayado que el verdadero problema de Formentera no ha sido la falta de representación.

"El problema de Formentera no ha sido la falta de voz. La isla ha hablado. Han hablado sus instituciones, sus representantes y sus ciudadanos. El verdadero problema ha sido la falta de un Gobierno comprometido con Formentera", ha considerado.

El senador ha señalado que durante esta legislatura la isla ha reclamado "atención, ayuda y soluciones" ante problemas perfectamente identificados sin encontrar la respuesta necesaria por parte del Estado.

Jerez se ha referido también a la inmigración irregular, una cuestión que ha definido como "uno de los principales desafíos" que afronta actualmente Formentera.

"Formentera lleva años alertando de una presión migratoria creciente. Ha pedido medios, coordinación y presencia del Estado. Sin embargo, el Gobierno ha optado por la resignación mientras las llegadas aumentaban y la presión sobre los recursos de la isla se hacía cada vez mayor", ha criticado.

Jerez también ha recrimiando la falta de sensibilidad del Ejecutivo en la aplicación de la Ley de Costas. "Proteger el litoral es imprescindible, pero proteger no puede significar desproteger a quienes han vivido, trabajado y conservado ese territorio durante generaciones. Formentera merece soluciones adaptadas a su realidad y no decisiones arbitrarias tomadas desde la distancia", ha señalado.

Para el senador, la creación de una representación propia para Formentera "constituye una oportunidad para reforzar la defensa de los intereses de la isla", pero ha advertido de que ninguna reforma institucional será suficiente si continúa faltando voluntad política.