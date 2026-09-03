PP Eivissa dice que la protesta en apoyo a Ceuta fue un clamor a favor de la integridad territorial

EIVISSA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha valorado muy positivamente la movilización registrada en los cinco municipios de la isla en apoyo a Ceuta y a los ceutíes y ha destacado que la respuesta de los ibicencos fue "un clamor a favor de nuestro país, nuestra integridad territorial y de la convivencia que entre todos nos hemos dado".

En un comunicado, Marí ha reiterado que "en las plazas de los cinco ayuntamientos se escuchó alto y claro que Ceuta no está sola, que Ceuta no se vende y que Ceuta se defiende".

En este sentido, ha puesto en valor que los ciudadanos acudieran de forma masiva a las convocatorias para trasladar su solidaridad con Ceuta y reivindicar la defensa de la integridad territorial de España.

Marí ha subrayado que la movilización "trasciende las políticas de partido" y ha reclamado que el Gobierno debe hacer una reflexión sobre el significado de la respuesta ciudadana.

"Si el Gobierno piensa que lo de ayer era contra el Gobierno, tiene un problema. Si los socialistas piensan que lo de ayer era contra ellos, tienen un problema", ha afirmado Marí, al tiempo que ha criticado "la concepción que tienen los socialistas desde hace ocho años de, o conmigo o contra mí, de dividir el país en bloques, polarizar y tensionar".

Frente a esta forma de entender la política, ha destacado que "los ibicencos dijeron que no quieren muros entre españoles" y que la respuesta ciudadana demuestra que "hay cuestiones que trascienden la política de partidos y las políticas partidarias", por lo que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas ibicencos que hagan "una reflexión" sobre el mensaje trasladado por los ciudadanos.

Marí ha señalado que la movilización debe tener continuidad durante las próximas semanas y meses y ha defendido que "hay que seguir prestando nuestro apoyo a Ceuta y a los ceutíes".

Asimismo, ha reclamado al Gobierno una política exterior "reconocible" y ha defendido la necesidad de "apartarnos de la política exterior que se ha hecho durante estos años, dejar de lado las mentiras y asegurar la convivencia en nuestro país".

"Lo que ayer hicieron los ibicencos fue decir que quieren unidad, que quieren convivencia y que quieren que España esté a la altura de la defensa de todos sus ciudadanos", ha concluido.