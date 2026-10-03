El PP Eivissa exige la convocatoria inmediata de elecciones generales ante el "bloqueo político" del Gobierno

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EIVISSA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Eivissa ha reclamado este sábado la convocatoria inmediata de elecciones generales ante "la situación de bloqueo político, la incapacidad del Gobierno para aprobar leyes y presupuestos y la acumulación de problemas que están deteriorando los servicios públicos y afectando directamente a los ciudadanos".

El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí, ha defendido que "hay que convocar elecciones" porque España tiene "un Gobierno sin mayoría parlamentaria, incapaz de legislar, incapaz de aprobar presupuestos y que no gobierna".

"Si Sánchez fuera un demócrata, hace tiempo que habría convocado elecciones", ha señalado Marí, según ha trasladado la formación en un comunicado.

Marí ha denunciado públicamente que el Gobierno está "atravesado de arriba abajo por la corrupción", que se muestra "incapaz de sacar adelante ninguna ley para arreglar nada", mientras "los servicios públicos se degradan".

Según ha insistido, "hay razones para estar muy indignado" aunque, a su juicio, "no basta con indignarse", sino que "hay que cambiar y transformar la indignación en una gran esperanza".

Por su parte, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reclamado también la convocatoria de elecciones generales para que sean los ciudadanos quienes decidan el futuro del país y sitúen al PSOE "donde debe estar ya, en su casa".

También ha cuestionado la capacidad del Gobierno para dar respuesta a los problemas que afectan directamente a Eivissa y ha señalado que, después de ocho años, el Ejecutivo ha sido "incapaz de solucionar" el problema de la vivienda, la inmigración o el aumento de la cesta de la compra.

Para el PP de Eivissa, la falta de soluciones y el bloqueo parlamentario evidencian la necesidad de que los ciudadanos puedan pronunciarse nuevamente en las urnas.

"Eivissa necesita un Gobierno que gobierne, que escuche y que dé respuestas a los problemas reales de los ciudadanos", ha defendido Vicent Marí.