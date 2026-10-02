Sánchez decidirá el fin de semana si adelanta las elecciones viendo la reacción de la calle a la caída de los decretos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe el aplauso de la tribuna socialista durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelantas las elecciones generales.

Fuentes de Moncloa admiten que no se puede descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando desde primera hora de este viernes en caso de decayesen los decretos, tal como ha ocurrido finalmente.

Sánchez tomó la palabra al final del debate sobre los decretos y lanzó una clara advertencia a PP y Junts --que junto a Vox tumbaron los decretos con su voto en contra--: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", lanzó desde la tribuna.

En la misma línea, fuentes gubernamentales cargan contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. "Lo veremos en las urnas", señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.

Este sábado hay convocadas manifestaciones por la vivienda en más de 50 ciudades y Sánchez estará muy pendiente de la movilización ciudadana en las calles para tomar una decisión.