El PP Eivissa inicia el curso político pensando en revalidar las mayorías de 2023 - PP

EIVISSA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Eivissa ha iniciado el curso político con la vista puesta en las elecciones municipales, insulares y autonómicas de 2027, con el objetivo de revalidar las mayorías de 2023.

El presidente de la formación, José Vicente Marí Bosó, ha señalado que la última etapa de la legislatura debe servir para "hacer balance, reforzar prioridades y, sobre todo, seguir cerca de los ciudadanos".

"Dijimos en el congreso insular que somos 'sa força d'Eivissa' y a eso es a lo que aspiramos, a revalidar las mayorías holgadas", ha subrayado.

A su entender, según ha dicho en atención a los medios, en 2023 los 'populares' recibieron un "caudal inmenso de confianza" que les permitieron gobernar en todas las instituciones.

"Por ello, todas las cuestiones cargan sobre nuestras espaldas y es importante que seamos humildes y sepamos que muchos problemas no los hemos resuelto pero sí creemos que hemos puesto las bases de cuestiones de las que se había hablado toda la vida", ha expuesto.

En esta línea, ha resaltado que gracias a las decisiones tomadas, se pueden mandar residuos fuera de la isla, se han adoptado medidas en materia de vivienda y se han solucionado temas de sanidad y educación.

Según Marí, las políticas de contención "empiezan a dar resultado" y configuran un escenario en el que el PP se presenta en las próximas elecciones "con resultados, estabilidad y políticas de sentido común".

En el transcurso de la jornada, el 'popular' ha señalado "la enorme responsabilidad de gobernar" y ha asegurado que el partido debe reivindicar su gestión y asumir el reto de "seguir trabajando y dando respuesta a los problemas de los ciudadanos allí donde gobierna".

Asimismo, ha advertido de que el PP "no puede caer en la autocomplacencia pero sí se han de explicar los avances de estos años".

Finalmente, ha apostado por reforzar el contacto con los ciudadanos y hacer balance de los tres años de gestión, convirtiendo la escucha ciudadana en acción de gobierno.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización, Marga Durán, ha destacado la importancia de "hacer el seguimiento de la palabra dada, para aumentar la confianza de los ciudadanos y conseguir mayor estabilidad en Baleares".

También ha hecho hincapié en las políticas del PP de Eivissa, "como la aprobación de la ley de limitación de vehículos, que es una realidad porque en la pasada legislatura ya se hizo el trabajo que tocaba". "Se trata de continuar trabajando juntos", ha concluido.