PP esperará a los informes sobre el caso Bestard antes de tomar una decisión aunque añade que actuará "con contundencia"

La portavoz del PP en el Consell, Nuria Riera. - EUROPA PRESS

El PP ha asegurado que deben analizar los informes técnicos tras las declaraciones del vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, antes de tomar una decisión y han afirmado que "se actuará con contundencia" en caso de que se deban tomar acciones.

Según ha señalado este miércoles la portavoz de los 'populares' en el Consell, Nuria Riera, en una rueda de prensa, tras la comparecencia de Bestard en la Comisión de Transparencia por el uso personal de vehículos municipales, se han impulsado tres informes técnicos sobre el caso.

En conjunto, los informes valorarán las declaraciones del vicepresidente durante la comisión, en la cual negó haber hecho un uso indebido de los coches de su departamento y admitió que, en ocasiones, los ha aparcado en su domicilio si su jornada laboral había acabado tarde.

Uno de estos ha sido elaborado por la Secretaría Técnica del departamento de Medio Rural, Medio Natural y Deportes, sobre el uso detallado de los vehículos por parte del conseller insular. También se ha redactado, según la portavoz, otro informe sobre las medidas jurídicas que se podrán adoptar por parte de Bestard y del Consell.

Por último, ha señalado que se está valorando la elaboración de un tercer informe sobre las consecuencias económicas que puedan haber una vez valorados los dos primeros textos.