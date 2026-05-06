El PP exige la dimisión de Marc Pons por su campaña de difamación contra Lafuente

MENORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha exigido este miércoles la dimisión del diputado socialista Marc Pons y una disculpa pública inmediata tras la resolución de la Comisión de Ética, que ha descartado de forma "clara y contundente" un posible conflicto de intereses del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la reforma de la Ley de Puertos.

"La Comisión no sólo concluye que no se ha vulnerado el código ético, sino que además determina que no existe ninguna situación de incompatibilidad en el ejercicio de su cargo", han subrayado.

El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha indicado que "queda desmontada por completo una acusación que el PSOE utilizó con fines estrictamente políticos".

"Una vez más, el PSOE ha recurrido a la difamación y al ataque personal como única estrategia ante su absoluta falta de proyecto. Incapaces de hacer oposición constructiva, optan por embarrar la vida política y generar sospechas infundadas, dañando la reputación de personas que han actuado siempre conforme a la legalidad", ha destacado.

"Hoy se demuestra que todo era mentira. El PSOE ha construido una campaña de difamación, con el único objetivo de desgastar al Govern y al conseller. Han querido convertir la Ley de Puertos en un ataque hacia el Govern cuando saben perfectamente que la iniciativa de la Ley es de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares", ha añadido Marqués.

Marqués ha señalado directamente al diputado socialista Marc Pons, como "líder" de la campaña, "Resulta sorprendente que el señor Marc Pons se dedique a señalar cuando debería centrarse en aclarar su aparición en informes de la UCO vinculados a la trama de corrupción del PSOE junto a la expresidenta del Govern, Francina Armengol. Antes de dar lecciones, que empiece por dar explicaciones".

"El PSOE sigue sin asumir que los ciudadanos los pusieron en la oposición precisamente por esto, por su política destructiva carente de soluciones a los problemas de los ciudadanos y basada en el ataque personal constante", ha subrayado Marqués.

El PP ha exigido una rectificación pública inmediata por parte del PSIB-PSOE, así como disculpas explícitas al conseller Juan Manuel Lafuente por las acusaciones falsas vertidas. "Menorca y Baleares merecen una oposición responsable, no un partido instalado en la mentira y el ataque permanente", ha concluido el presidente de los populares menorquines.