El PP exige la dimisión de Mónica García por la huelga de médicos

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en la rueda de prensa previa al pleno - PP

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por la huelga de médicos que comienza este lunes en contra del borrador del Estatuto Marco.

En la rueda de prensa de este lunes previa al pleno, la 'popular' ha cargado contra la ministra por su "falta de negociación y ausencia total de voluntad de diálogo".

Durán ha señalado que su partido ya había reclamado en las anteriores convocatorias de huelga que la ministra se sentara a negociar con los profesionales médicos para buscar una solución al conflicto.

"Pero llegados ya a una tercera semana de huelga y viendo la actitud de la ministra, hoy lo que pedimos claramente es su cese o su dimisión", ha afirmado.

La 'popular' ha lamentado las consecuencias que esta situación tiene para los pacientes de las Islas y ha sostenido que la Comunidad Autónoma tiene "las manos atadas".

Finalmente, ha reclamado al Gobierno central que actúe con responsabilidad y abra de "forma inmediata" una negociación real con los médicos para poner fin al conflicto.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha cargado contra el Govern por responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"En todo lo que pasa, el Govern de Baleares dirá que es un problema causado por Pedro Sánchez", ha criticado en una rueda de prensa este lunes tras ser preguntada por la cuestión.

Según Sánchez, hay un "desaguisado" en la sanidad balear y un "deterioro clarísimo" de los servicios públicos que es responsabilidad del Govern, que tiene las competencias.

PNL MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA GUERRA

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno que adopte medidas urgentes para proteger a familias y empresas frente al incremento de precios provocado por la guerra en Irán.

La portavoz adjunta ha subrayado que "quien tiene más competencias para actuar en este momento es el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que debe tomar decisiones cuanto antes para amortiguar el impacto de esta crisis".

Concretamente, los 'populares' piden revalorizar los sueldos a través del IRPF ampliando los mínimos por cada hijo a cargo, lo que permitiría un ahorro medio de unos 200 euros por contribuyente.

En segundo lugar, bajar el IVA de la energía al 10 por ciento en un contexto de subida del precio del gas y de los combustibles. Por último, suprimir el impuesto a la generación eléctrica con el objetivo de abaratar el coste de la factura de la luz.

Igualmente, ha señalado que se trata de una situación que preocupa al Ejecutivo autonómico y que, por ello, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha iniciado este lunes una ronda de reuniones con agentes económicos y sociales para analizar la situación y estudiar posibles medidas que puedan adoptarse desde las Islas.