El PP exige al Gobierno que asuma la conservación del Castell d'Alaró o que facilite su cesión al Consell de Mallorca

Archivo - Castell d'Alaró. - Consell de Mallorca - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Gobierno de España que "cumpla" con sus obligaciones legales de conservación, mantenimiento y protección de las murallas del Castell d'Alaró o que facilite su cesión a las instituciones autonómicas.

Así lo recogen los 'populares' en una proposición no de ley (PNL) presentada en el Parlament, en la que critican el "deterioro progresivo" de este Bien de Interés Cultural, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Para la diputada Lluc Fornas, el Castell d'Alaró es uno de los activos patrimoniales más importantes de Mallorca. "No podemos permitir que la dejadez del Estado acabe poniendo en riesgo un monumento de este valor", ha reivindicado.

Asimismo, ha subrayado que "hace años que los informes técnicos avisan del deterioro de las murallas" y que el Gobierno "mira hacia otro lado ante una responsabilidad que es suya por ley", puesto que las murallas son de titularidad estatal.

Igualmente, la 'popular' ha hecho hincapié en el trabajo "serio" realizado por las instituciones autonómicas, citando la expropiación de la parte privada iniciada por el Consell de Mallorca y las modificaciones normativas aprobadas por el Govern para facilitar su recuperación pública.

"Mientras nosotros avanzamos, el Estado se mantiene inmóvil. Y esa inmovilidad tiene un precio: el deterioro de un bien que es de todos", ha recriminado.

También ha hecho referencia a las gestiones del Ayuntamiento de Alaró y del conseller de Turismo, Cultura y Deportes ante la Secretaría de Estado de Cultura, a su entender, "una reivindicación justa y necesaria que ahora el Parlament quiere reforzar con el respaldo institucional de todos los grupos".

En este sentido, ha exigido que el Estado "opte por una de las dos vías que le corresponden: asumir de una vez el mantenimiento de las murallas o cederlas a la administración balear para que pueda actuar con la celeridad que la situación exige".

La iniciativa insta así al Gobierno a agilizar los trámites para la cesión de las murallas al Consell o a la administración que corresponda y reclama la creación de un mecanismo estable de coordinación institucional entre todas las administraciones implicadas para garantizar la conservación definitiva del conjunto monumental.