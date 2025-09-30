El PP exige a Marc Pons que asuma sus responsabilidades por las obras del puerto de Fornells

MENORCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha exigido este martes al PSIB-PSOE y, en particular, al exconseller Marc Pons, que asuman "de una vez por todas" sus responsabilidades políticas ante la "desastrosa gestión" del proyecto de reforma del puerto de Fornells.

Los 'populares' han denunciado que "el intento del PSOE de desviar la atención y culpar al actual conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, no es solo una cortina de humo para desviar la atención, sino también una grave falta de respeto a los ciudadanos de Fornells que saben perfectamente quién es el culpable".

"No fue este Govern quien diseñó, licitó ni ejecutó la obra, fue el PSOE con Marc Pons al frente, entonces conseller socialista, quien dirigió el proyecto y lo supervisó de principio a fin durante el mandato de Francina Armengol. Los problemas que hoy padecen los vecinos son consecuencia directa de aquella gestión nefasta", han manifestado.

El PP ha remarcado que "es hora de que Marc Pons y PSOE dejen de eludir sus responsabilidades y se dirijan a los vecinos de Fornells con la verdad. No vamos a permitir que sigan mintiendo para cubrir una gestión que hoy está siendo desmontada gracias al trabajo honesto y riguroso del Govern".

Desde el partido han recordado que la primera fase de las obras fue recepcionada sin observaciones por el propio Govern durante la pasada legislatura, "y hoy se constata que esas deficiencias son irreparables".

Del mismo modo, han destacado que la segunda fase fue recibida por el actual equipo con un listado de deficiencias. "Ya se está trabajando para corregirlas, demostrando el compromiso del Govern actual con la transparencia y la responsabilidad. Esa es la gran diferencia entre una gestión y otra", han subrayado.

En este contexto, han insistido que, ante las quejas vecinales y municipales por los fallos en el nuevo sistema de alcantarillado y los continuos vertidos, fue el conseller Lafuente quien, el 21 de octubre de 2024, anunció en sede parlamentaria la realización de una auditoría técnica independiente para esclarecer el alcance de los errores del proyecto.

El Consejo de Administración de PortsIB aprobó, en diciembre de 2024, el inicio del procedimiento para suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros, Caminos y Puertos para la realización de una auditoría técnica.

En marzo del 2025 se firmó el encargo y en abril de ese mismo año se llevó a cabo la primera reunión. A partir de ese momento se intercambiaron varios correos solicitando y enviando información para la realización del informe técnico. A lo largo de ese periodo, se solicita por parte del Colegio que se complemente el borrador con más información y se finaliza el documento en fecha del 11 de septiembre de 2025.

"Una vez recibido el informe técnico, que confirma la desastrosa gestión socialista, el actual Govern ha comparecido inmediatamente ante los medios y ha fijado fecha de comparecencia parlamentaria para el próximo 8 de octubre, en un ejercicio de transparencia, rigor y seriedad institucional", han indicado.

El PP ha acusado al PSOE de "lanzar acusaciones infundadas para ocultar su incompetencia y evitar dar explicaciones". "Resulta especialmente grave que el señor Pons, directamente vinculado al proyecto fallido, se niegue a dar explicaciones, no es la primera vez, hace unas semanas cuando se le relacionó con el caso Koldo, tampoco quiso darlas, sigue sin rendir cuentas ni asumir su responsabilidad", han concluido.