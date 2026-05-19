El PP expresa su "rechazo frontal" a la "faraónica" ampliación del aeropuerto de Eivissa

EIVISSA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Eivissa y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, ha mostrado este martes el "rechazo frontal" de su formación a la ampliación del aeropuerto de Eivissa, una "ampliación faraónica".

En un comunicado, Marí ha reiterado que Eivissa "no es la caja registradora del Gobierno", por lo que defiende que el Ejecutivo central debe rectificar "de inmediato" y consensuar el proyecto con los ibicencos.

Además, ha anunciado que "el PP seguirá defendiendo todas aquellas iniciativas que persigan la mencionada rectificación y permitan acordar las inversiones que se deban llevar a cabo en la terminal en cada momento, con la finalidad de un mejor servicio aeroportuario".

"Sánchez pretende ampliar la terminal en todas sus plantas, duplicar las puertas de embarque, habilitar un nuevo dique y más zonas comerciales. Todo ello para seguir haciendo caja a costa de los ibicencos. Sin embargo, no se habla de la necesidad de incrementar la entredicha seguridad del aeropuerto. Es un auténtico despropósito que provoca un grave deterioro de los servicios públicos y una absoluta desconexión con la realidad de nuestro territorio", ha asegurado Marí.

El 'popular' se ha preguntado "dónde están los socialistas ibicencos" y por qué desde la formación no han alzado la voz cuando el Gobierno "sólo invierte allí donde hay negocio y no donde realmente existen necesidades de los ciudadanos".

"Es un contrasentido absoluto respecto de las políticas de contención, sostenibilidad y reducción de la huella demográfica impulsadas por el Consell, que han permitido 19.000 turistas menos cada día en agosto. Y ahora vienen Sánchez, Puente y Aena con una ampliación faraónica que no tiene ninguna correspondencia con estas políticas de contención que están haciendo tanto la máxima institución insular como el Govern. Es imposible tomar determinadas decisiones en despachos de Madrid, pensando en hacer de los aeropuertos centros comerciales, porque eso solo lleva al perjuicio de los ciudadanos", ha seguido el portavoz.

Por su parte, el senador autonómico Miquel Jerez ha asegurado que hace tiempo que las políticas de transportes e infraestructuras del Gobierno "son un sinsentido que tienen como resultado el deterioro grave de los servicios públicos en nuestro país".

Entre otras cosas, Jerez ha recordado que el Gobierno ha aprobado un incremento del 6,9 por ciento de las tasas aeroportuarias para desplegar un plan de inversiones de 13.000 millones.

"El aeropuerto debe estar al servicio de la movilidad y de la calidad del servicio público, no de la recaudación. Exigimos a Sánchez que escuche a los ibicencos, rectifique y llegue a consensos con las instituciones de las Islas, que son las que realmente conocen las necesidades de los ciudadanos y el modelo territorial que han votado para Eivissa", ha concluido.