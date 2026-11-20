MENORCA, 20 (EUROPA

El candidato del PP de Menorca al Senado, Ramón Sintes, ha garantizado este viernes que, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente, Menorca contará con una nueva torre de control física en su aeropuerto y ha reclamado al Gobierno central y a Aena que concreten "un proyecto, un presupuesto y una fecha" para hacer realidad una infraestructura necesaria para la seguridad y el futuro del aeropuerto.

Ante la torre de control del aeropuerto, acompañado por el candidato del PP al Congreso Joan Mesquida y el presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, Sintes ha criticado que Aena y el Gobierno central hayan previsto una inversión de 170 millones de euros para ampliar el aeropuerto, con más puertas, más pasarelas y más posiciones para los aviones, mientras no han contemplado ninguna partida para construir una nueva torre de control física.

"Aena pone dinero para ampliar el aeropuerto y para que pueda continuar creciendo en pasajeros, pero Menorca no necesita que continuemos ampliando nuestra capacidad para traer cada vez más gente durante los meses de verano. Lo que Menorca necesita son mejores servicios, mejores instalaciones y, sobre todo, que las inversiones respondan a las necesidades reales de los menorquines", ha señalado.

En este sentido, Sintes ha puesto el foco en la contradicción que supone destinar 170 millones de euros a la ampliación del aeropuerto y no prever ni un solo euro para sustituir una torre de control que tiene más de 50 años y es la más antigua de España.

"Para Sánchez, nuestro aeropuerto solo es una caja registradora. Como las necesidades de los menorquines y de los trabajadores de la torre de control no le dan beneficios, se permite olvidarse de ellas", ha afirmado.

El candidato 'popular' ha recordado que en 2019 el Gobierno central decidió abandonar el proyecto de una nueva torre física que había dejado en marcha el Gobierno de Rajoy y apostar por una torre de control virtual, un proyecto fallido y que ha supuesto un coste de más de cuatro millones de euros.

"Después de cuatro años y 4 millones perdidos, ahora dicen que se abren a hacer una torre física nueva porque hay elecciones. Pero no basta con decir que podría ser una posibilidad, queremos hechos, proyecto y financiación", ha apuntado.

De la misma forma, ha reivindicado el trabajo realizado durante años por el PP de Menorca en las distintas administraciones, con mociones y propuestas para defender esta infraestructura.

"Aunque la izquierda se haya sumado ahora a la reivindicación después de años de votar en contra, esta petición no es nueva. Como hemos hecho con las tres frecuencias de la OSP a Madrid, reclamándolo hasta conseguirlo, también haremos lo mismo con la torre de control", ha dicho.

Por último, Sintes ha asegurado que si Alberto Núñez Feijóo es presidente, "sí o sí se construirá una nueva torre de control física en el aeropuerto". "Este es el compromiso del PP y de Feijóo: seguridad y mejores infraestructuras para Menorca", ha concluido