El PP de Ibiza dice que las peticiones del PSOE son "una bufonada" para "alimentar su circo mediático"

IBIZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Consell de Ibiza ha asegurado que la comparecencia de este viernes del Partido Socialista exigiendo la dimisión del presidente insular, Vicent Marí, es "una nueva bufonada" que pretende "alimentar de manera artificial su circo mediático".

En un comunicado, el conseller Mariano Juan ha calificado de "nuevo sopapo judicial" el hecho de que mientras el PSOE ha reunido a la prensa frente a la institución insular, se publicara la decisión de Fiscalía de reiterar su petición de archivo de la causa abierta contra el presidente Vicent Marí.

Según el PP, se confirma que este caso "es una maniobra política que ya ha sido tumbada en su totalidad por el juez de instrucción y la Fiscalía".

Así, ven llamativo que el PSIB incida en mantener el relato que "fabricó" la Oficina Anticorrupción. "Aquellos casos en los que casualmente la Oficina nunca vio nada, como la compra de mascarillas a la tropa de Koldos, Aldamas, Ábalos y compañía, hoy son protagonistas de auténticos escándalos que evidencian los chanchullos socialistas", ha criticado el 'popular'.

Además, ha reiterado que "los socialistas inciden en pretender ganar en los juzgados lo que no son capaces de ganar en las urnas y parecen obviar que esa estrategia no sólo no les dio la victoria en 2023, sino que consiguió aupar al Partido Popular y a Vicent Marí al mejor resultado de su historia en el Consell".

"El PSOE continúa con su uso torticero de la justicia porque directamente llevaron a la vía penal una causa que es una cuestión meramente administrativa, con el único fin de alargar el proceso y situarse allí donde parecen más cómodos: en el fango", ha lamentado.

Finalmente, han reiterado su "total apoyo y confianza" al presidente Vicent Marí.