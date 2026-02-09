El PP de Inca censura el cambio de horario del personal de limpieza de los centros educativos

Archivo - Niños con los monitores en un colegio de Inca. - AYUNTAMIENTO DE INCA - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha censurado este lunes el cambio previsto en el horario del personal de limpieza de los centros educativos del municipio y ha mostrado su apoyo a las Asociaciones de Madres y Padres (Amipas), que ha destacado su preocupación ante esta modificación.

En un comunicado, los 'populares' han respaldado así la carta conjunta presentada por las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) Miquel Duran i Saurina, AFA Llevant, AFA Nuredunna y AFA Ponent, en la que se alertan de las posibles consecuencias negativas de esta decisión sobre el funcionamiento diario de los centros educativos.

Así el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Inca, Pedro Mas, ha recalcado que la presencia de personal de limpieza durante el horario lectivo es "esencial para garantizar unas condiciones adecuadas de higiene, salud y seguridad".

Además, Mas ha añadido que la disponibilidad del personal de limpieza en el horario actual es importante para "poder actuar con rapidez frente a las incidencias cotidianas que se producen durante las clases" y no solo una cuestión de limpieza del centro.

Asimismo, los 'populares' han compartido el malestar de las Amipas de que esta decisión se haya producido sin un diálogo previo con la comunidad educativa.

Por ello, el PP ha reclamado que se abra un espacio de diálogo entre la administración local, las asociciones de padres y los equipos directivos de los centros para revisar la medida y concretar una alternativa para "garantizar la calidad del servicio, la seguridad y el buen funcionamiento".

"Nos comprometemos a defender los intereses de las familias, los centros educativos y el bienestar de los niños y por ello demandamos al Ayuntamiento de Inca que reconsidere esta decisión y actúe con responsabilidad y sentido común", ha concluido el portavoz.