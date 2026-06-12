El PP de Inca reclama mejoras en la recogida de residuos y el mantenimiento del punto verde

Contenedores y bolsas de basura en Inca. - PP DE INCA

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha reclamado al Ayuntamiento que mejore de forma "inmediata" el servicio de recogida de residuos del municipio mediante un refuerzo del vaciado y mantenimiento del punto verde y de los distintos puntos de recogida de basura de la localidad.

Según han señalado los 'populares' en un comunicado, existe un deterioro "evidente" en la gestión municipal de los residuos, por lo que consideran imprescindible mejorar el servicio para favorecer el reciclaje y avanzar hacia un modelo más sostenible.

En concreto, han criticado que, pese al esfuerzo de los vecinos por separar correctamente los residuos y trasladarlos al punto verde, en numerosas ocasiones los contenedores aparecen "llenos a rebosar", especialmente durante los fines de semana.

Asimismo, han censurado que algunos barrios dispongan de sistemas que evitan que las bolsas queden depositadas en la vía pública mientras que otros carecen de ellos, una situación que, a su juicio, genera desigualdad entre los vecinos.

También han señalado que el sistema de recogida puerta a puerta provoca la acumulación de residuos en las calles, bolsas rotas y problemas de suciedad en distintos puntos del municipio.

Según el PP, esta situación está "desincentivando el reciclaje" entre la ciudadanía y proyectando una imagen de dejadez en la localidad.