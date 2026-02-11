El PP justifica su abstención en el debate sobre el senador por Formentera por las posibles "marrullerías" del PSOE

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido la abstención de sus representantes en el Congreso de los Diputados este martes en el debate sobre la admisión a trámite de la reforma constitucional que permitiría a Formentera disponer de un senador propio, por las posibles "marrullerías" o "trampas" que pudiera hacer el PSOE durante el proceso.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha recalcado que su formación ha votado a favor en "todas las legislaturas" en las que se ha debatido esta cuestión en la Cámara balear y ha avanzado que, si no se introduce otra materia en el cambio de la Constitución, darán un voto afirmativo a la propuesta.

El representante de los 'populares' ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntado por los motivos de la postura de su partido acerca de este cambio normativo, que salió adelante con los votos de PSOE, Sumar, los partidos nacionalistas y gran parte del Grupo Mixto.

De este modo, ha señalado que el PP votará a favor en las Cortes si el PSOE "no aprovecha" la reforma para introducir elementos que "vayan contra la autonomía fiscal" de Baleares, como reintroducir el impuesto de sucesiones y donaciones, o la regularización de migrantes.

Sagreras ha indicado que la abstención fue un "voto de prudencia" ante las "malas intenciones" que pudiera tener el PSOE y ha aclarado que, si solo se modifican el artículo que regula los senadores pitiusos, el PP dará su apoyo.