El PP de Mallorca asiste a un encuentro de Cabildos y Consells celebrado en Tenerife

Reunión del PP en Tenerife - PP

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miembros del PP de Mallorca han asistido en Tenerife al I Encuentro de Cabildos y Consells, una jornada de trabajo que ha reunido a responsables insulares del partido con el objetivo de compartir experiencias, conocer el funcionamiento de los distintos modelos de gobernanza insular y reforzar la coordinación política entre territorios.

En el encuentro, dirigido por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, han participado el presidente del Consell de Mallorca y del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, así como la vicepresidenta del Consell de Mallorca y del partido, Antònia Roca.

Galmés ha valorado este primer encuentro, destacando que "es un espacio muy útil para entender mejor las necesidades de los distintos territorios insulares, compartir buenas prácticas y avanzar en una agenda común del PP". Además, ha subrayado que Mallorca y Canarias comparten muchas realidades, especialmente las derivadas de la insularidad, que condicionan la movilidad, las infraestructuras y la prestación de servicios públicos.

Durante la jornada, los participantes han abordado cuestiones como la gobernanza insular, la coordinación con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, así como los principales retos a los que se enfrentan los cabildos y los consells en el día a día de la gestión.

Galmés ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Mallorca pueda disponer de un convenio de carreteras similar al que el Estado ha firmado con Canarias, con una inversión estable y plurianual. "No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar la igualdad de trato entre territorios que comparten las mismas dificultades estructurales", ha señalado.

El presidente ha destacado que el convenio de carreteras de Mallorca se liquidó en el año 2021 dejando más de 230 millones de euros pendientes de abonar, unos recursos necesarios para ejecutar proyectos de modernización, mejorar la seguridad vial y dar respuesta a infraestructuras saturadas.

Otro de los temas abordados ha sido la inmigración, donde Galmés ha expuesto la situación que vive Mallorca, con cerca de 400 expedientes activos de menores migrantes no acompañados y una sobreocupación del 900% de las plazas específicas disponibles.

Así, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central, tanto en financiación como en coordinación, y en el reparto solidario de menores entre autonomías. "La inmigración es una competencia estatal y no puede recaer únicamente sobre los territorios frontera", ha defendido.

Este encuentro del partido ha servido también para avanzar en una agenda política compartida de la formación en materia de insularidad, con el objetivo de trasladar al Gobierno central propuestas que den respuesta a las necesidades específicas de las islas.