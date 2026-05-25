El PP de Mallorca participa en una reunión de diputaciones, cabildos y consells gobernados por los 'populares' - PP

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha participado en la reunión de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares gobernados por los 'populares' que este lunes ha tenido lugar en Valencia.

En representación de Mallorca ha asistido el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, en una reunión junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que ha servido para preparar el próximo Congreso de Diputaciones, Cabildos y Consells de la formación.

El encuentro de trabajo, según ha informado el partido en un comunicado, se ha centrado en coordinar una respuesta conjunta ante la situación financiera que sufren las administraciones locales e insulares por la falta de presupuestos generales del Estado.

Desde el PP de Mallorca han defendido son "el partido que da importancia a las administraciones más cercanas a los ciudadanos", como son los ayuntamientos, las diputaciones y los consells insulares, "que al final son los que dan respuesta a los problemas reales de la gente cada día".

Fuster ha considerado que la falta de presupuestos estatales "deja solos a los consells y a las entidades locales", que acaban asumiendo servicios, competencias e inversiones imprescindibles con recursos insuficientes.

Los 'populares' han advertido que Mallorca es un ejemplo claro de "discriminación territorial" por parte del Gobierno central y han recordado que el convenio de carreteras de la isla "se liquidó en 2021 dejando más de 230 millones de euros pendientes de abonar, unos recursos necesarios para ejecutar proyectos de modernización, mejorar la seguridad vial y dar respuesta a infraestructuras claramente saturadas".

"Si Mallorca fuera clave para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa, probablemente hoy ya tendríamos resuelto el convenio de carreteras", han señalado.

Fuster ha señalado la inmigración como otro ejemplo de la "falta de apoyo" del Estado a los territorios insulares. En este sentido, han advertido que "Mallorca está afrontando prácticamente sola la presión migratoria y la atención a los menores migrantes no acompañados, con los servicios y recursos del Consell cada vez más tensionados"