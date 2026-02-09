El PP de Mallorca plantea que el Gobierno central rebaje el IVA de alimentos básicos al 0% y el 4%

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca defenderá una moción para solicitar al Gobierno central una reducción del IVA de diversos alimentos básicos del 4 al 0% y del 10 al 4%.

El objetivo de los 'populares' es "aligerar la presión económica que sufren las familias" ante el "encarecimiento sostenido del coste de la vida", según ha explicado el PP en un comunicado.

La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha advertido que, mientras el Gobierno "presume de buenos datos macroeconómicos", la realidad cotidiana de las familias es "muy diferente". "La inflación no se vive en las estadísticas, se vive a la caja del supermercado", ha afirmado.

En ese sentido, ha defendido que el precio de la alimentación se ha disparado un 57% en una década y un 40% solo en los últimos cinco años, con incrementos "especialmente graves en productos de primera necesidad".

"Los huevos han subido cerca de un 80%, el aceite, la leche, la carne, las patatas o el arroz acumulan subidas que hacen imposible llenar la cesta de la compra sin renunciar a otros gastos básicos", ha indicado.

La portavoz 'popular' ha criticado que, a pesar de haber aceptado inicialmente una rebaja temporal del IVA "después de la presión del PP", el Gobierno central ha decidido "retirar estas medidas sin tener controlada la subida de precios, al provocar que muchos productos continúen su encarecimiento mientras la recaudación fiscal no ha dejado de aumentar".

Además, ha argumentado que la situación es "todavía más grave" en Baleares, que son "la segunda comunidad con la cesta de la compra más cara de España", con un gasto medio anual de más de 6.300 euros por familia. "La insularidad y los costes logísticos agravan un problema que el Gobierno ignora sistemáticamente", ha señalado Riera.

"El encarecimiento de los alimentos obliga a muchas familias a sustituir productos frescos y saludables por alimentos ultraprocesados más baratos, con consecuencias negativas tanto económicas, como para la salud", ha remarcado.

Por todo esto, la moción del PP pide un IVA del 0% en alimentos como los huevos, la leche o los productos frescos. Por otra parte, pide pasar del 10 al 4% el impuesto en carnes, pescados y conservas, para "recuperar el consumo de productos saludables y apoyar al sector primario".

"No se trata de ningún lujo, se habla de comer. Son medidas sensatas, temporales y posibles, para que las familias puedan llegar a final de mes y para que el sector primario no sea el gran perjudicado", ha subrayado.

Finalmente, Riera ha reclamado al Gobierno de España que "deje de mirar hacia otro lado" y actúe "con responsabilidad", ya que si el Congreso aprobó una iniciativa del PP en este sentido, a su manera de ver, "no hay excusas para ahogar a las familias con impuestos mientras los precios no dejan de subir".