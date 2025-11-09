El PP de Mallorca reclama a Puente los 230 millones del convenio de carreteras coincidiendo con su visita este lunes

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, los 230 millones del convenio de carreteras, coincidiendo con su visita este lunes a la isla.

En una nota de prensa, coincidiendo con la visita que el ministro Puente hará este lunes a Mallorca, el PP de Mallorca ha reiterado su exigencia al Gobierno de España para que "devuelva inmediatamente los 230 millones de euros del convenio de carreteras que Madrid retiró a Baleares con el beneplácito de Francina Armengol --la socialista expresidenta del Govern balear-- y Catalina Cladera --la también socialista expresidenta del Consell de Mallorca--".

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recordado que estos fondos "pertenecen a los mallorquines" y que "son esenciales para modernizar las infraestructuras de la isla, hacerlas más seguras, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales", como las variantes de Artà, Sencelles y s'Alqueria Blanca, o la mejora de la carretera de Llucmajor a Algaida.

"Es un agravio comparativo inaceptable que a Cataluña se le hayan otorgado 6.000 millones de euros para Cercanías mientras en Mallorca todavía se espera que se devuelva un dinero que ya era de los ciudadanos de la isla y que les fueron arrebatados con la complicidad de Armengol y Cladera", ha denunciado Galmés.

El líder 'popular' ha recordado que a principio de legislatura envió una carta como presidente del Consell de Mallorca solicitando una reunión urgente con el ministro de Transportes para restablecer el convenio de carreteras. Galmés ha lamentado al respecto que "dos años después, todavía no se haya convocado esta reunión", evidenciando, en su opinión, la "falta de diálogo y colaboración" por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

"El ministro visita este lunes Mallorca, pero sigue sin sentarse a dialogar. Esta falta de voluntad política es una falta de respeto hacia los ciudadanos de Mallorca, que merecen explicaciones y soluciones reales", ha afirmado el presidente insular del PP.

Galmés ha insistido en que esta financiación "es clave para modernizar la red viaria de Mallorca, mejorar la seguridad y garantizar una movilidad más fluida y eficiente", pero ha dejado claro que, "mientras no lleguen estos recursos, el Consell continuará trabajando e impulsando los proyectos necesarios con fondos propios".

El PP de Mallorca ha recordado también la foto de Armengol y Cladera en Raixa, "celebrando un convenio de carreteras recortado y traicionando los intereses de Mallorca", como un símbolo de la "complicidad" del PSOE con el "desagravio histórico" que sufre la isla.

"Lo que pedimos no es ningún favor: es justicia. Mallorca necesita estos 230 millones para continuar avanzando y garantizar infraestructuras seguras, modernas y eficientes. Madrid nos los debe, y no dejaremos de exigirlos", ha concluido Llorenç Galmés.