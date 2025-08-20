El PP de Manacor critica el cierre al tráfico de la plaza del Cós durante todo agosto

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha criticado el cierre al tráfico de la plaza del Cós del municipio durante todo el mes de agosto sin que los vecinos ni los comercios de la zona hayan recibido explicaciones por parte del Ayuntamiento.

Los 'populares', en un comunicado, han recriminado especialmente el "silencio cómplice del PSOE" dado que cuando estaba en la oposición "defendía jutno al PP la apertura a la circulación de vehículos".

"Ahora, una vez ha entrado a formar parte del equipo de gobierno municipal, ha optado por el silencio cómplica y la sumisión al alcalde", han lamentado.

La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Manacor, Maria Antònia Sansó, ha considerado que se trata de una situación "inadmisible". "No se puede jugar con la movilidad del centro y con el día a día de las familias y los negocios sin informar y dar las oportunas explicaciones a la gente", ha sostenido.

Sansó ha recordado que la reforma de la plaza ya fue diseñada para compatibilizar la circulación de vehículos con un entorno "pacificado" para los peatones y que, cuando ha estado abierta al tráfico, "el sistema ha funcionado aliviando la presión sobre las calles vecinas".

"Ahora, con el cierre de la plaza sin avisar, lo que tenemos es confusión y más carga de vehículos en las calles colindantes. Los ciudadanos sufren la improvisación y la falta de transparencia cuando merecen respeto e información. No pueden encontrarse con un cierre repentino y con un Ayuntamiento que calla y se esconde", ha zanjado.