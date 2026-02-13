El PP de Manacor denuncia la pérdida de dos millones de euros en fondos europeos en Porto Cristo

Archivo - Vista aérea del puerto de Porto Cristo. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha denunciado públicamente la pérdida de dos millones de euros en fondos europeos que estaban inicialmente previstos para el proyecto del Escull Romà en Porto Cristo, que no ha sido ejecutado.

La cuestión fue defendida en el pleno municipal del mes de febrero por la regidora 'popular' Magdalena Garcia, quien alertó sobre el cambio en el destino de estos recursos y reclamó explicaciones al equipo de gobierno, según ha informado la formación en un comunicado.

El presidente de la Junta Local del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha mostrado su preocupación por esta situación y ha afirmado que Porto Cristo "ha perdido una oportunidad muy importante".

"Hablamos de dos millones de euros que tenían que llegar al núcleo y que hoy no están. ¿Dónde han ido a parar estos fondos que eran para Porto Cristo? ¿Por qué no se ha defendido el proyecto donde correspondía?", se ha preguntado.

Según los 'populares', el proyecto del Escull Romà representaba una "oportunidad estratégica" para mejorar el núcleo costero, impulsar infraestructuras y reforzar el atractivo del municipio.

"No podemos permitir que se generen expectativas en el pueblo y que después estas inversiones desaparezcan sin explicaciones", ha señalado Fullana.

El presidente de la Junta Local ha insistido en que la gestión de los fondos europeos requiere "planificación, rigor y compromiso con el territorio".

"No velar por Porto Cristo es dejar perder inversiones tan importantes sin dar la cara. No velar por el pueblo es callar cuando se debería luchar", ha afirmado.