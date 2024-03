PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor se opone a la construcción de una nueva mezquita en el centro de la ciudad, al creer que esta zona y sus servicios públicos están congestionados y sufren una fuerte presión humana.

En una nota de prensa, y ante la polémica surgida por la posible construcción de una mezquita en el centro de la ciudad, el PP de Manacor ha manifestado su firme oposición ante esta posibilidad.

Basándose en la realidad actual de Manacor en la que el centro y sus servicios públicos están congestionados y sufren una fuerte presión humana, unido a las corrientes urbanísticas que indican que cualquier instalación o infraestructura con elevada capacidad de aforo se ubica en las afueras de las ciudades, los 'populares' han considerado que en el caso que ocupa se tiene que replantear la autorización de una nueva mezquita siguiendo estas directrices teniendo en cuenta que un templo como el que se prevé proyectar podría reunir a más de 1.000 personas.

"Ahora mismo a nadie se le ocurriría construir el auditorio con un aforo aproximado para 800 personas en la barriada de Fartàritx. A nadie. Cualquier persona puede ver que aquello que necesita el centro de Manacor son aparcamientos, no nuevas infraestructuras que aumenten la presión en esta zona. Es cuestión de sentido común", ha manifestado la presidenta del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó.

EXIGEN AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE ACLARE QUÉ MANACOR QUIERE

Además, desde el PP de Manacor han exigido al alcalde, Miquel Oliver, que explique a la ciudadanía con total transparencia cuáles son los pasos que se han hecho hasta ahora con la comunidad islámica en cuanto a la construcción de una nueva mezquita.

"La gente está intranquila. Tanto los vecinos de Fartàritx como los de otras barriadas que ven que una mezquita más grande podría ser una realidad inminente y que podría ubicarse en cualquier lugar de Manacor. Los vecinos merecen una explicación. Saber que hay de cierto o no. Conocer si en su barriada se podría construir o no una nueva mezquita... La gente quiere saber, y es el alcalde, Miquel Oliver, quien tiene que dar explicaciones urgentes", ha dicho Sansó.

Además, desde el PP de Manacor también han exigido al equipo de gobierno municipal que manifieste públicamente cuál es el Manacor que quiere: un Manacor colapsado o un Manacor con un crecimiento controlado y organizado.

"No nos deja de sorprender la postura del alcalde Oliver. Mientras él y la formación política a la que pertenece, MÉS per Mallorca, no dejan de pedir un crecimiento sostenido en cuanto a los visitantes y habitantes de las islas para preservar la idiosincrasia de la comunidad; cuando se trata de Manacor está dispuesto a autorizar una instalación en el centro de la ciudad con un aforo superior a las 1.000 personas. Un cambio de argumento inexplicable que denota elevadas dosis de hipocresía", ha señalado Sansó.