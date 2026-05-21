El PP de Menorca defiende que la regulación de vehículos "se hará bien y con todas las garantías"

MENORCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha defendido este jueves el trabajo "serio, responsable y riguroso" que está realizando el Consell insular para regular la entrada de vehículos en la isla, y ha lamentado que el secretario general del PSIB en la isla, Pepe Mercadal, "pretenda dar lecciones después de años de inacción y mala gestión en el departamento de Movilidad".

El presidente de los populares menorquines, Cristóbal Marqués, ha recordado que "el actual equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca está haciendo en tres años todo aquello que el PSOE no fue capaz de hacer durante ocho". "La limitación se pone en marcha ya este verano con la instalación de cámaras en los puertos", ha recordado.

Marqués ha subrayado que también se están llevando a cabo otras actuaciones como convenios con las navieras, la petición de toda la información a la Dirección General de Tráfico sobre vehículos registrados y se ha solicitado a los ayuntamientos el acceso al padrón y al IBI "para que los residentes queden exentos de las limitaciones".

Asimismo, el presidente del PP ha indicado que a las empresas de alquiler de coches se les ha pedido toda la información de los vehículos que gestionan. "Se están recopilando todos los datos necesarios para que la regulación sea efectiva y tenga seguridad jurídica. Eso es gestionar con responsabilidad", ha afirmado Marqués.

"Es surrealista que el secretario general del PSOE, Pepe Mercadal, insinúe que no son necesarias las cámaras, y considere que tener estudios que den seguridad a la regulación es un lío. ¿Cómo pretende limitar los vehículos? ¿Los va a contar uno a uno él? ¿Qué propone? Otra vez estamos ante declaraciones vacías y ante un criticar por criticar", ha lamentado.

El presidente 'popular' ha señalado que "la limitación de vehículos es un asunto demasiado importante como para hacerlo deprisa y mal, como acostumbra a hacer la izquierda". "El PSOE está acostumbrado a las chapuzas, a gestionar con mucho titular pero con pocos hechos. Lo hemos visto demasiadas veces: anuncian medidas sin hacer bien los trámites y luego llegan las sentencias, los problemas y las indemnizaciones que acaban pagando todos los ciudadanos", ha indicado.

En este sentido, Marqués ha considerado que la reciente sentencia contra el Ayuntamiento de Ciutadella por la peatonalización de Es Born "es un ejemplo de cómo gestiona el PSOE la movilidad, sin base jurídica y sin planificación". "Nosotros no vamos a hacer las cosas como las hace el PSOE. El PP trabaja para que las medidas funcionen, sean legales y den resultados. La casa no se empieza por el tejado", ha añadido Marqués.

Desde el PP Menorca también han hecho hincapié en "las continuas declaraciones de Pepe Mercadal, evidencian una clara desesperación por buscar protagonismo político y atacar constantemente al Consell Insular".

"Resulta llamativo que sea siempre el señor Mercadal quien salga a criticar la gestión del Consell. Quizá es porque el PSOE no tiene liderazgo ni referente dentro de la propia institución", ha señalado el presidente.

"Mientras sus compañeros gobernaban el Consell y el departamento de Movilidad hacia aguas, él estaba perdido por Bruselas y ahora parece que no recuerda cómo dejaron Menorca. Pero ya se lo recordamos nosotros: ITV en huelga, las concesiones del transporte público caducadas, perdiendo el convenio de carreteras, las obras de la carretera general paralizadas y ni siquiera fueron capaces de dejar nada empezado con la regulación de vehículos. Esta es la herencia real de la gestión socialista", ha denunciado Marqués.