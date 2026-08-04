El PP de Menorca denuncia la contradicción del PSOE en la gestión del agua

MENORCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha denunciado públicamente este martes la contradicción del PSOE en la gestión del agua después de que el secretario general de los socialistas menorquines, Pepe Mercadal, reclamara públicamente una mayor coordinación entre administraciones mientras el Ayuntamiento de Maó se abastecía de agua procedente de Es Mercadal y Sant Lluís sin informar previamente a sus alcaldes.

El presidente de los 'populares' menorquines, Cristóbal Marqués, ha recordado que hace unos días Mercadal defendía que la gestión del agua no podía hacerse con una visión exclusivamente municipal, asegurando que los acuíferos "no entienden de fronteras", apelando a la coordinación y al trabajo conjunto entre administraciones.

"Mientras Pepe Mercadal pedía coordinación institucional y transparencia, su compañero y alcalde de Maó Héctor Pons cogía agua de Es Mercadal y de Sant Lluís sin que los alcaldes lo supieran", ha manifestado.

"¿Dónde está la coordinación que pedía Pepe Mercadal? ¿Dónde está esta gestión conjunta que tanto defendía? A lo mejor debería empezar exigiendola a sus propios compañeros de partido y no al PP. ¿Ha pedido explicaciones Pepe Mercadal a Héctor Pons? ¿o callará otra vez ante la falta de transparencia de su compañero?", ha preguntado Marqués.

Además, el presidente ha destacado que el Govern ofreció al Ayuntamiento de Maó 250 metros cúbicos diarios de agua desalada procedente de Ciutadella y que el alcalde rechazó esa ayuda alegando que no disponía de camiones.

"Parece que para traer agua desde Es Mercadal y Sant Lluís sí han aparecido los camiones. Es evidente que el problema no eran los camiones. La pregunta es si Héctor Pons rechazó la ayuda simplemente porque procedía de un Govern del PP", ha subrayado.

"Una vez más, el PSOE demuestra su preocupante falta de credibilidad. Predica una cosa y practica otra. Resulta preocupante que quien aspira a presidir el Consell hable de coordinación mientras ampara con su silencio actuaciones así", ha concluido Marqués.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó, Virginia Victori, ha criticado que el equipo de gobierno no informó de esta situación en la Comisión Especial del Agua, creada a propuesta del PP tras la crisis de los nitratos para garantizar el seguimiento de la gestión hídrica del municipio.

Victori ha explicado que la última reunión de esta comisión se celebró el pasado 22 de julio y que en ningún momento se informó de que Maó ya se estaba abasteciendo de agua procedente de otros municipios.

También ha señalado que el Grupo Popular continúa sin recibir los informes mensuales correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, a pesar de haberlos solicitado, y ha remarcado que en los informes del primer trimestre no aparece nada de esto.

"¿De qué sirve esta Comisión si se esconden las decisiones más importantes? Hoy también entendemos mucho mejor el silencio y la negativa a contestar a las preguntas qué hicimos al alcalde durante el pleno", ha remarcado la portavoz.

"El alcalde debe contestar unas preguntas muy sencillas: ¿Desde cuándo se está transportando agua? ¿Qué volumen? ¿Quién autorizó estas operaciones? ¿Por qué no se informó de nada? ¿Por qué no nos envía los informes? Si el alcalde no comparece de forma voluntaria el PP pedirá su comparecencia en el próximo pleno", ha concluido la portavoz.

Finalmente, la presidenta del PP de Maó, Maribel Llufriu, ha asegurado que "esta situación vuelve a evidenciar la forma de actuar y de gobernar de Héctor Pons".

"Estamos ante las consecuencias de su nula gestión todos estos años en materia de agua. La Ley de las Bases del Régimen Local lo dice muy claro: los ayuntamientos han de prestar el abastecimiento domiciliario de agua potable. Y en Maó no tenemos agua potable, y en algunas zonas incluso estos últimos días ni agua salía del grifo", ha espetado.

"Héctor Pons no solo ha fracasado políticamente, también está incumpliendo una obligación legal. Maó no necesita más parches ni sectarismo. necesita un alcalde capaz de garantizar lo mínimo que exige la ley: que del grifo salga agua potable" ha finalizado Llufriu.