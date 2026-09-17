El PP no aclara si la pérdida de nacionalidad para delincuentes afectaría a condenados por corrupción

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP no ha concretado si los delitos vinculados a la corrupción se contemplarían en su propuesta para que los migrantes que hayan adquirido la nacionalidad española, pudieran perderla en caso de haber delinquido.

Preguntado por si la corrupción podría incluirse en la proposición de ley que plantea el PP para endurecer los requisitos para adquirir y mantener la nacionalidad española, el vicesecretario de Política Autonímica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha respondido que es "un tema distinto" a la iniciativa de los 'populares'.

En este sentido, ha recalcado que su intención es que "no se regale la nacionalidad española" y la iniciativa buscaría "endurecer" los requisitos para ser español. Bendodo ha afirmado que la legislación serviría para "blindar" los requisitos para obtener la nacionalidad para "ponerla en valor".

Acerca de la constitucionalidad de esta normativa, Bendodo ha mantenido que, si un ciudadano consigue la nacionalidad española, les parecerá "muy bien, porque "ha cumplido los requisitos" pero ha especificado que, "si se dedica a delinquir en España, esa nacionalidad la va a perder". Por este motivo, ha subrayado que se "buscará el encaje legal" porque, a su manera de ver, es "de sentido común".