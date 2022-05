El PP de Palma culpa al "electoralismo" de Hila de posibles errores en la tramitación de la reforma de campos de fútbol

PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha culpado este lunes al alcalde José Hila y a su "electoralismo" de los posibles errores en la tramitación de la reforma de los campos de fútbol.

Según ha informado el PP este lunes en una nota de prensa, los 'populares' de Palma han culpado a "las prisas, la improvisación y el electoralismo" del alcalde, José Hila, de la paralización de las reformas de los campos de fútbol.

La formación ha explicado que llevan mucho tiempo advirtiendo a Cort de que esto iba a suceder. "Han tenido siete años para acometer las reformas y preparar bien las licitaciones. En cambio, han optado por hacerlo en el último momento y mal", ha detallado el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez.

El partido ha asegurado que la paralización de las obras es un "duro golpe" para los 17 campos de fútbol que se debían reformar. Las actuaciones consistían, principalmente, en el cambio de césped artificial que está bastante deteriorado en la mayoría de los campos.

"Las obras debían empezar esta semana y ahora se retrasarán al menos un mes y medio o dos. Lo que supone un serio contratiempo, ya que en julio los equipos empiezan a entrenar", ha explicado el PP.

En este sentido, la formación ha criticado la "falta de planificación" de Cort. "De haber hecho su trabajo con tiempo y de forma organizada, no se habrían producido las dos impugnaciones que han paralizado todo el proceso. Lo que sucede es que Hila ha querido empezar a correr ahora que sólo queda un año para elecciones. Si el Ayuntamiento se ha puesto de pronto a hacer obras y reformas, es por electoralismo. La realidad es que han tenido dos legislaturas para llevar a cabo todas estas actuaciones", ha aseverado el partido.

Precisamente, el regidor del Grupo Municipal del PP de Palma David Díez ha señalado que el pasado 5 de mayo advirtieron al equipo de gobierno de que habría problemas con la licitación, por cómo la estaban tramitando. "Había prisas y querían cerrar la adjudicación. Les dijimos que conceder el contrato de todos los lotes a una única empresa sería problemático".

Con intención de conocer mejor los detalles de la licitación, Díez pidió el expediente completo. La respuesta de Cort fue que le harían llegar la documentación a través del OneDrive. "Esto me lo dijeron el 25 de mayo y todavía no he recibido el enlace. Es la tónica de siempre con este equipo de gobierno. Pedimos la documentación y no nos la facilitan. Sin el expediente completo nos falta información".

Además del césped, las obras también tenían que servir para renovar los sistemas de riego y la equipación de los clubes. "La realidad es que los campos de fútbol de Palma públicos llevan años abandonados por la izquierda. El deterioro es cada vez mayor y la reforma que se debe llevar a cabo no se limita al césped o el sistema de riego. Las instalaciones, como los vestuarios, también necesitan una seria intervención. Una vez más, los palmesanos pagan por las improvisaciones de Hila", ha lamentado Martínez.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL PP DE PALMA

Debido a la "dejadez" de Hila en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, el PP de Palma está elaborando un Plan de Modernización para los campos de fútbol. Un Plan que da voz a los clubes y que atiende a sus demandas. Por ello, Martínez empezó en diciembre de 2021 una ronda de visitas a las instalaciones y de reuniones con los distintos presidentes.

"Las acciones no pueden limitarse a cambiar el césped. Cort tiene que intervenir también la mejora de los vestuarios, de los accesos o de los sistemas de energía para satisfacer las necesidades de los usuarios. El deterioro de los campos de fútbol no sólo dificulta el juego, sino que supone un riesgo para los jugadores".