El PP de Palma estudia una proposición de Vox sobre la 'prioridad nacional': "La prioridad es echar a Sánchez"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma está estudiando una proposición sobre la 'prioridad nacional' que Vox llevará al pleno de este martes.

El portavoz 'popular', Llorenç Bauzá, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que han presentado una enmienda transaccional con la que modificar el texto, que podría ser aprobado.

"Para nosotros, la 'prioridad nacional' es echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Esa es la prioridad del PP y del PP de Palma, las instituciones funcionarían mucho mejor", ha subrayado.

El regidor ha señalado que están estudiando una transacción con la que podrían llegar a aprobar esta proposición. "Hay ciertas cosas que nos gustaría incorporar, para hacerla crecer, como que el arraigo vaya ligado al a contribución y a la vinculación al territorio", ha apuntado.

Son cuestiones que, aunque no ha detallado, Vox ya ha aceptado en otras instituciones, por lo que ha confiado en que no habrá problema para llegar a un consenso.

El texto registrado por Vox, en líneas generales, pide repatriar a todos los migrantes que se encuentren de forma irregular; establecer la 'prioridad nacional' en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda; o proceder a la "remigración" de todos aquellos extranjeros "que por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".