El PP pedirá la comparecencia del delegado del Gobierno para que dé explicaciones sobre la llegada de migrantes

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP solicitará que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre la llegada de migrantes a las Islas.

En una nota de prensa, los 'populares' han cargado contra el Gobierno de España por "llegar al punto de negar incluso lo que todo el mundo ha oído de boca del propio Sánchez en la tribuna del Congreso", en relación a que existían informes que alertaban de un "alto riesgo" de entradas de migrantes que no afectaban a Ceuta sino a Baleares.

"Cuando ya pensábamos que no podían superarse mintiendo, ahora ya niegan incluso lo que todos hemos escuchado con nuestros propios oídos directamente por boca de Sánchez", ha criticado el coordinador y portavoz en el Parlament del PP, Sebastià Sagreras.

En este sentido, ha remarcado que el presidente afirmó que "se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta, y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares, y no por tanto a la frontera de Ceuta".

Así se ha expresado Sagreras a lo que ha considerado un "intento del Gobierno y del PSOE a través de fuentes del Gobierno de negar el contenido de las declaraciones del presidente".

El 'popular' ha hecho referencia a los titulares de varios medios de comunicación en los que se recoge que Sánchez señaló que el informe que alertaba sobre llegadas masivas se refería a Baleares para después preguntarse si "¿de verdad el Gobierno del PSOE está acusando a todos los medios de tergiversar en el mismo sentido?".

Igualmente, se ha mostrado "sorprendido" de que esta respuesta salga "de fuentes anónimas y no del delegado del Gobierno en las islas o de alguna de las secretarias de Estado mallorquinas".

El portavoz ha subrayado que su grupo volverá pedir la comparecencia de Alfonso Rodríguez en el Parlament por esta cuestión. "Entendemos que esta vez no dirá que no, si lo hace entenderemos perfectamente que es porque se ocultó la información y no se tomó ninguna medida extraordinaria pese al riesgo para Baleares", ha concluido.