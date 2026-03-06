PP pide comparecencia del delegado del Gobierno por los fallos en la pulsera antimaltrato en la agresión de Sant Antoni

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha registrado la solicitud de comparecencia en el Parlament del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, para que dé explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de control telemático de medidas de alejamiento tras la agresión machista ocurrida el pasado 15 de febrero en Sant Antoni de Portmany (Ibiza).

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que se trata de un episodio "gravísimo" que ha generado una profunda alarma social en el archipiélago.

"No hablamos de un hecho aislado, sino de un posible fallo en los dispositivos de protección dependientes del Ministerio de Igualdad que debe ser aclarado con absoluta transparencia", ha indicado.

El 'popular' ha recordado que la víctima resultó herida de extrema gravedad pese a contar con medidas de protección en vigor y que según el atestado y fuentes judiciales, la alerta del sistema de control telemático (Cometa) se habría recibido cuando los agentes ya se encontraban en el domicilio y el agresor había sido detenido, "lo que pone en duda que el aviso se produjera con la antelación necesaria para evitar la agresión".

Sagreras ha subrayado que el delegado del Gobierno es el máximo representante del Ejecutivo central en Baleares y el responsable de la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Tiene la obligación de comparecer, dar explicaciones claras y asumir responsabilidades si las hubiera", ha insistido.

Asimismo, el portavoz 'popular' ha lamentado la falta de transparencia del Ejecutivo central y las insuficientes explicaciones ofrecidas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha insistido en que "lo prioritario es garantizar que ninguna mujer con medidas de protección vuelva a sentirse desamparada por fallos en el sistema".

"El objetivo de esta comparecencia no es otro que esclarecer los hechos, evaluar posibles deficiencias y, si procede, impulsar mejoras urgentes en los protocolos de protección de las mujeres víctimas de violencia machista en Balears", ha concluido Sagreras.