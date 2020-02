El PP pide la dimisión de la concejal de Servicios Sociales de Felanitx por "favorecer económicamente a su marido"

Actualizado 11/02/2020 10:30:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Felanitx ha exigido el cese o la dimisión inmediata de la concejal de Servicios Sociales de esta localidad, Isabel Montero (Bloc), "por favorecer económicamente a su marido con dinero público, al darle trabajos de pintura en el municipio".

En el pleno de este lunes, la portavoz del PP en el Consistorio, Catalina Soler, pidió al alcalde, Jaume Montserrat (El PI), que la cesase "por un trato de favor incompatible con el cargo". "Hasta el equipo de gobierno reconoce que ha sido un error. El cese o dimisión debe ser inmediato", dijo Soler.

"El alcalde debe cesarla porque un escándalo de estas dimensiones no puede acabar sin asumir responsabilidades políticas", declaró Soler, quien explicó que la edil "aprobó el coste de las facturas de los servicios en contra de Intervención". "Si Montero no dimite o no es cesada, el máximo responsable será el alcalde", añadió.

Finalmente, Soler consideró que ésta es "una nueva muestra de la incompetencia de un Pacte que sólo se preocupa de los suyos, ninguneando al resto de empresas y particulares de Felanitx". "Esta vez ya han cruzado una línea roja que jamás deberían haber sobrepasado", concluyó.