El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones en el debate de una iniciativa de apoyo a Ceuta

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

Vox califica la iniciativa de "monumento a la incoherencia" y pide al PP que se sume para "juzgar a Pedro Sánchez por traición"

La izquierda apoya la mayoría de puntos pero acusa al PP de presentar una iniciativa para erosionar al Gobierno

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa del PP de apoyo a Ceuta durante un debate en el que los 'populares' han aprovechado para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones.

"Únicamente queda un epitafio que es irremediable. Pedro Sánchez debe asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido. Dimisión, elecciones y que hablen los españoles", ha concluido la diputada 'popular' Cristina Gil al cierre de su réplica a los grupos parlamentarios tras defender la iniciativa.

La Proposición No de Ley (PNL), al mismo tiempo, insta a España a defender ante la Unión Europea que Baleares, por su condición de frontera marítima exterior y por la presión migratoria, sean tenidas en cuenta en la planificación y asignación de recursos destinados a la vigilancia fronteriza, la prevención de la inmigración irregular y contra las redes de tráfico de seres humanos.

La plenaria, sin embargo, no ha debatido nuevos puntos que ha tratado de introducir el PP al considerarse que eran cambios sustanciales en el redactado y que requieren el visto bueno de los grupos para ser introducidos y debatidos, extremo que ha rechazado el PSIB.

En los nuevos puntos, los 'populares' reclamaban que se esclareciera las cadenas de alertas y decisiones anteriores al 30 de julio y que se garantice una comunicación inmediata con Baleares sobre alertas de entradas masivas de migrantes irregulares en el archipiélago.

"No quieren votar sobre alertas desclasificadas, no quieren votar sobre quién las conoció, no quieren votar sobre contradicciones. No quieren votar sobre la información sobre Baleares, no quieren votar sobre las responsabilidades políticas que derivan de todo ello. Pueden impedirlo, están en su derecho reglamentario, pero lo que no podrán borrar son los hechos", ha afirmado la diputada del PP Cristina Gil.

En la defensa de la iniciativa, Gil ha advertido que "Baleares no puede esperar a que la situación se desborde para que el Estado actúe". "Necesitamos prevención, información y medios para proteger nuestras fronteras", ha señalado.

"Lo ocurrido en Ceuta tiene que servir para que el Gobierno de España entienda que ante una alerta no se puede reaccionar cuando ya es demasiado tarde", ha señalado Gil, quien ha exigido a Sánchez "que asuma de una vez sus competencias y garantice una respuesta preventiva y eficaz".

"No queremos más improvisación ni llegar a conocer las alertas cuando ya se ha producido el problema. Queremos un Estado que se anticipe, proteja y ejerza sus responsabilidades", ha remarcado la diputada 'popular'.

Gil ha puesto el acento en la obligación del Gobierno de España de mantener una comunicación "inmediata, permanente y leal" con el Govern ante cualquier información que advierta de un riesgo para las Islas.

"Si el Estado dispone de una alerta que puede afectar a Baleares, el Govern tiene que conocerla. Sánchez no puede ocultar información esencial para nuestra seguridad y después pretender reaccionar cuando la situación ya se ha producido", ha afirmado.

"Hoy el Parlament manda un mensaje claro: defender Ceuta y Melilla y proteger la frontera marítima de Baleares forman parte de una misma obligación del Estado. Sánchez debe proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad de los ciudadanos y actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis", ha concluido Gil.

PAPEL MOJADO

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado lo que ha considerado un "monumento a la incoherencia" del PP. "Vienen a pedir coordinación a un Gobierno que actúa como una organización criminal", ha afirmado Cañadas, que ha pedido a los 'populares' "valentía para hacer caer al Gobierno".

La de Vox ha pedido al PP que se sume a Vox en el Congreso para juzgar a Pedro Sánchez por traición. "Hasta que no den la batalla real en Madrid, su PNL seguirá siendo papel mojado", ha concluido.

su pnl seguirá siendo papel mojado. Para Cañadas, "Ceuta es el espejo directo de lo que le espera a Baleares y a toda la nación".

HERRAMIENTA POLÍTICA La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha argumentado que las instituciones del Estado "tienen la obligación" de dar una respuesta y ha acusado al PP de instrumentalizar la migración y "utilizar a los migrantes como herramientas políticas".

"Nadie ha estado a la altura. El Gobierno central ha llegado tarde y mal, pero peor ha sido la respuesta de PP y Vox, a quienes ha acusado de meter el miedo en la población. "Prohens ha normalizado que cuando una persona ve llegar una patera, en lugar de ir en su ayuda, se encierra en su casa por miedo. ¿Saben por qué tienen miedo? Porque se lo habéis metido", ha añadido.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha criticado que la iniciativa "esté pensada para erosionar al Gobierno central" y ha rechazado la "doble moral" del PP, a quien ha acusado de poner en el acento en las cuestiones puramente represivas.

Desde el PSIB, la diputada del PSIB Carol Marqués ha admitido que la crisis se podría haber gestionado "mejor y más rápido", pero ha reprochado al PP en lugar de posicionarse del lado de los ceutíes haya optado por "bombardear al Gobierno central".