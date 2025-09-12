El PP pide al Gobierno ampliar los delitos que inhabilitan para trabajar con menores

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para instar al Gobierno de España a ampliar los delitos que inhabilitan para trabajar con menores, tras el caso del profesor condenado por acoso a un exalumno.

La iniciativa reclama al Ejecutivo central una modificación legislativa que amplíe los delitos incluidos en el artículo 57 del Código Penal para que, además de los de naturaleza sexual, se incorporen los de acoso y persecución cuando se cometan contra menores, según ha informado el PP en nota de prensa.

La diputada responsable de la iniciativa, Anabel Curtó, ha subrayado que actualmente el "vacío normativo" deja a la Conselleria de Educación y Universidades sin herramientas "eficaces" para apartar de manera inmediata a profesionales condenados en primera instancia por "hechos graves" contra menores, como la que se está viviendo en un centro este inicio de curso a raíz de la incorporación de un docente condenado.

Esta situación, ha señalado la 'popular', genera "alarma social y una gran preocupación" entre las familias, que reclaman una respuesta de las instituciones.

En este sentido, la PNL solicita al Gobierno de España que establezca "con más claridad" los requisitos de acceso y ejercicio de profesiones en contacto habitual con menores, así como mecanismos que permitan separar de sus funciones de manera inmediata aquellos condenados por acoso o persecución de niños.

La diputada ha defendido que su grupo parlamentario considera "urgente e imprescindible" esta reforma para asegurar que no se vuelvan a producir situaciones de vulnerabilidad "como las que se están viviendo actualmente".

"La protección de los niños tiene que ser siempre la máxima prioridad, por encima de cualquier otra consideración", ha reclamado Curtó.

Asimismo, ha instado al Ejecutivo central a actuar con la "máxima celeridad y responsabilidad" en la modificación de la normativa vigente, al considerar que "no puede haber margen de duda ni de impunidad cuando se trata de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros menores".

Con esta propuesta, el PP busca "garantizar respuestas claras, firmes y responsables" por parte del Gobierno de España, atendiendo la "legítima preocupación de las familias y reforzando la seguridad y el bienestar de la infancia y la adolescencia".