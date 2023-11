El PP pide a Pedro Sánchez que las negociaciones para su investidura no perjudiquen a Baleares

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este jueves al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, que las negociaciones para su investidura respeten la Constitución y no perjudiquen a Baleares.

En este sentido, según ha explicado la portavoz adjunta de la formación en el Parlament, Marga Durán, se ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Ejecutivo central a que garantice la transparencia, el respeto a la Constitución

Española y la igualdad de las Islas respecto al resto de los territorios españoles en las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas de cara a la investidura.

"Desde un planteamiento bilateral se está negociando la financiación de las comunidades autónomas dejando en el aire

la más que probable condonación de la deuda a Cataluña causando que los ciudadanos de Baleares nos convirtamos en unos de los mayores afectados", ha lamentado Durán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves en la Cámara autonómica.

La PNL reclama el compromiso del Gobierno central en que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no se use la

financiación autonómica como moneda de cambio y que se deje de negociar sobre condonaciones bilateralmente.

"En caso de que una de las condiciones para la investidura

de Sánchez sea la condonación de la deuda a alguna de las comunidades

autónoma, Baleares exigirá el mismo trato", ha adelantado la 'popular'.