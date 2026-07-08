El PP pide simplificar los trámites de los títulos de familia numerosa y monoparental

Archivo - La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca defenderá en el próximo pleno una moción para simplificar la tramitación de los títulos de familia numerosa y monoparental, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a los derechos y beneficios de estas familias.

La portavoz del Grupo, Núria Riera, ha defendido que las administraciones estén al servicio de las familias y no se conviertan en un obstáculo "con trámites repetitivos e innecesarios". "Muchas familias se ven obligadas a renovar cada año el título aportando una documentación que la administración ya tiene o puede consultar. Esta situación no tiene ningún sentido y genera una carga burocrática que podemos y debemos eliminar", ha declarado.

La iniciativa nace tras las demandas trasladadas por las entidades representativas de las familias numerosas y monoparentales de Baleares, que desde hace tiempo reclaman una simplificación de los procedimientos administrativos.

Por este motivo, el PP propone modificar la normativa autonómica para que el título de familia numerosa mantenga su vigencia hasta que el último de los hijos cumpla los 26 años, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos legalmente.

Asimismo, reclaman implantar un sistema que evite la renovación anual del título cuando los hijos mayores de 21 años continúen cursando estudios, de manera que las familias no tengan que presentar reiteradamente la misma documentación ante la administración.

"Lo que planteamos es de sentido común: menos papeleo, menos desplazamientos y más confianza en los ciudadanos. Si la administración ya dispone de la información o puede obtenerla digitalmente, no tiene ningún sentido obligar a las familias a iniciar el procedimiento una y otra vez", ha remarcado Riera.

La iniciativa también insta al Govern a adaptar la normativa autonómica a los criterios fijados por el Tribunal Supremo para facilitar el reconocimiento de la categoría especial en determinados supuestos de familias con cuatro hijos procedentes de partos, adopciones o acogimientos múltiples.

Por último, el PP propone que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) continúe avanzando en la digitalización de los trámites, mejorando las herramientas telemáticas para facilitar la obtención, renovación, actualización o renuncia de los títulos de familia numerosa y monoparental.