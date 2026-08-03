El PP pide "transparencia" al Ayuntamiento de Maó ante la sospecha de que está captando agua en Sant Lluís

MENORCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este lunes al Ayuntamiento de Maó la "máxima transparencia" tras conocer diversas informaciones que apuntan a que Maó también estaría captando agua dentro del término municipal de Sant Lluís.

"Si estas informaciones se confirman, resulta imprescindible que el Consistorio explique con claridad qué actuaciones se están llevando a cabo, bajo qué autorizaciones se realizan, qué volumen de agua se estaría extrayendo y cuál es la planificación prevista", han subrayado.

Los 'populares' entienden que si el Ayuntamiento de Maó también está cogiendo agua de Sant Lluís, lo mínimo exigible es que el alcalde, Héctor Pons, informara previamente al ayuntamiento afectado.

"Cualquier actuación que afecte a un recurso estratégico y limitado como el agua debe hacerse con transparencia, coordinación y lealtad institucional", han señalado.

A su entender, la colaboración entre administraciones "no puede basarse en decisiones unilaterales ni en la falta de información hacia los municipios afectados". "La coordinación no solo se ha de exigir, sino también practicar", han añadido.

Igualmente, han remarcado que "todos los municipios han de trabajar conjuntamente para afrontar un problema que es de toda Menorca, evitando actuaciones unilaterales que puedan generar desconfianza".

A su entender, esta situación "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de adoptar soluciones estructurales" para garantizar el abastecimiento de agua en la zona de Levante de Menorca.

En este sentido, han calificado de "sumamente acertada" la apuesta del Govern por impulsar una desaladora que aporte seguridad al sistema, reduzca la presión sobre los acuíferos y permita afrontar con mayores garantías los episodios de sequía.

Finalmente, el PP ha insistido en que la gestión del agua exige responsabilidad, previsión y máxima transparencia, y ha considerado que cualquier actuación debe comunicarse previamente, y "no llevar a cabo actuaciones a escondidas que afecten a los recursos hídricos de otro municipio".