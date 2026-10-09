El PP pide a la UE compensaciones por la insularidad e integrar la visión de regiones ultraperiféricas en sus políticas

La eurodiputada del PP Rosa Estarás interviene en el Parlamento Europeo. - PP

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado a la UE que compense los sobrecostes de la insularidad y que las iniciativas legislativas tengan en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas, con el compromiso de integrar sistemáticamente su perspectiva en las políticas europeas.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha hecho la formación durante el debate del Pleno del Parlamento Europeo sobre la Estrategia de la UE para las islas, comunidades costeras y regiones ultraperiféricas, en el que han intervenido los eurodiputados del PP Gabriel Mato y Rosa Estarás.

En una nota de prensa, el PP ha solicitado que estas políticas se traduzcan en "medidas concretas" y "recursos suficientes" para compensar las "desventajas estructurales" que soportan estos territorios.

Los europarlamentarios 'populares' han defendido que las particularidades de estos territorios deben tener un "reflejo real y transversal" tanto en las políticas europeas, como en el próximo presupuesto de la Unión.

Estarás ha recordado que más de 17 millones de europeos viven en más de 4.000 islas habitadas y ha advertido que la insularidad genera "importantes sobrecostes" económicos y sociales que las políticas de la Unión deben compensar.

Así, ha señalado que vivir en una isla europea puede suponer hasta un 300% más de costes en transporte, debido a la dependencia de las conexiones marítimas y aéreas, un 130% más en vivienda y un encarecimiento de entre un 30% y un 50% de los servicios públicos.

La eurodiputada ha advertido también de las "mayores dificultades" de acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o las emergencias, así como de la dependencia.

Por ello, ha reclamado, tal y como lo ha hecho el Govern, un marco europeo específico para "compensar estas desventajas". Además, ha defendido que el principio de insularidad se aplique de forma "real, efectiva y transversal" en el conjunto de las políticas europeas. "La estrategia europea es una oportunidad y el análisis del coste de la insularidad es absolutamente necesario", ha concluido.

Por su parte, Mato ha valorado positivamente que la Comisión Europea proponga por primera vez iniciativas legislativas concretas para adaptar la normativa de la UE estas las especificidades y ha recordado que tener en cuenta estas particularidades "no es una nueva opción política", sino una "obligación jurídica" recogida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Mato ha advertido especialmente de la "ausencia" de un compromiso "suficientemente claro" con la continuidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), un instrumento que ha calificado como "esencial" para Canarias por su "importancia" para la agricultura, la seguridad alimentaria y el conjunto de la economía de las islas.

"El POSEI tiene que mantenerse con nombre y apellidos y con una asignación separada y reforzada", ha reclamado el eurodiputado del PP, quien ha advertido de que el verdadero reto será ahora trasladar los compromisos incluidos en la estrategia al próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.