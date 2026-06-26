El PP de Pollença rechaza la instalación de centrales de almacenamiento de energía en suelo rústico

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Pollença ha rechazado la implantación de centrales de almacenamiento de energía en suelo rústico debido al grave impacto medioambiental y económico que supondrá para el municipio.

Los 'populares', según han señalado en una nota de prensa, han votado a favor de una moción en el pleno municipal de este jueves para oponerse a la implantación de cualquier tipo de central de almacenamiento en suelo rústico.

También han solicitado a las administraciones competentes que no autoricen este tipo de proyectos por el "gran impacto que generan". "La postura del PP de Pollença es clara", han defendido.

La formación ha subrayado que el Govern del Pacte aprobó las leyes que facilitaron la implantación de este tipo de proyectos y que obligaron a los ayuntamientos a planificar su despliegue, si bien en Pollença nunca se realizó esta planificación.

Ante esta situación, el actual Govern ha derogado esta normativa y ha establecido una moratoria para ordenar este tipo de proyectos y "poder dar voz" a los municipios y a sus ciudadanos.

No obstante, han criticado, "mientras el Ejecutivo autonómico defiende el territorio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el Real Decreto-Ley 7/2026 que declara este tipo de instalaciones de interés público superior y apuesta por acelerar su implantación".

Por todo ello, desde el PP de Pollença han solicitado al Govern balear que siga impulsando los cambios legislativos necesarios para impedir que estas instalaciones puedan ubicarse en suelo rústico del municipio y al Gobierno que "se eche para atrás y deje de fomentar la implantación de este tipo de instalaciones".

"Desde el PP de Pollença seguiremos defendiendo nuestro paisaje, nuestro suelo rústico y el derecho de los vecinos a decidir sobre el futuro de nuestro municipio. ¡Pollença se protege!", han concluido.