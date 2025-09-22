El PP preguntará por la incidencia en Baleares de los fallos de las pulseras antimaltrato

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para consultar al Gobierno central por la incidencia que han podido tener en Baleares los fallos de las pulseras para proteger a las mujeres víctimas de maltrato.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado esta iniciativa este lunes durante su intervención en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, que se tramitará en las próximas semanas.

De este modo, ha calificado este suceso de "escándalo" porque el Gobierno central decidiera cambiar de operador del sistema de comunicación "pese a los avisos" de los organismos competentes. Sagreras ha criticado que se haya "desprotegido" a las víctimas al dejar que sus agresores se acercaran de manera "impune".

((Habrá ampliación))