El PP presenta su propuesta para la vehicularidad del castellano y difundir las variantes insulares del catalán

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una propuesta para modificar la Ley balear de Educación con la que pretende regular la vehicularidad del castellano en la educación y promover la enseñanza de las variedades insulares del catalán.

Los 'populares' han presentado la iniciativa legislativa este lunes en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, en el que han avanzado que expondrán los motivos por los que rechazan la propuesta de ley de Vox para alcanzar la vehicularidad.

En una rueda de prensa ofrecida por los portavoces del PP en el Parlament Sebastià Sagreras y Marga Durán, han alegado que su cambio normativo "recupera el consenso" logrado para la aprobación de una enmienda del PP, en la tramitación de la ley educativa el año 2022.

Asimismo, Sagreras ha afirmado que su propuesta "respeta" la Ley de Normalización Lingüística, el Decreto de Mínimos, la autonomía de los centros y el Estatut d'Autonomia.