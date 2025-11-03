La OCB pide evitar el debate en el Parlament de la propuesta de Vox para modificar la ley educativa

Archivo - Miembros del Parlament de Baleares, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido a "todas las fuerzas políticas democráticas" que eviten debatir la proposición de ley presentada por Vox para modificar la ley educativa de Baleares durante el pleno del Parlament de este martes.

La entidad, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha planteado que los grupos parlamentarios, lejos de exhibir sus posturas, se limiten a votar en contra.

"Pedimos que no se les siga el juego, por responsabilidad. Las únicas damnificadas por este nuevo intento de generar conflicto son la lengua y la escuela", ha sostenido la OCB.

Está previsto que el pleno de la Cámara autonómica debata este martes la toma en consideración proposición de ley de Vox para modificar la ley educativa e introducir el castellano como lengua vehicular.

No obstante, el texto no tiene visos de prosperar habida cuenta de que, más allá del rechazo de la izquierda, el PP se ha posicionado en su contra desde el primer momento al considerar que contraviene la autonomía de centro, la ley de normalización lingüística o el decreto de mínimos.

Los 'populares', en cualquier caso, han registrado este mismo lunes una proposición de ley para introducir la vehicularidad del castellano en la educación en los términos que pactaron con Vox en el marco de los presupuestos autonómicos de 2025.