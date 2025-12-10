El PP presume de estabilidad y el PSIB habla de un Govern "más débil, más flojo y más limitado"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reivindicado la estabilidad con la que llega el Ejecutivo autonómico al final del año y el ecuador de la legislatura, al tiempo que ha sacado pecho del "sinfín" de decretos y leyes aprobadas en la Cámara, mientras que el PSIB habla de bloqueo y de un Govern "más débil, más flojo y más limitado" que el comenzó la legislatura.

Los grupos políticos han aprovechado la recepción que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha ofrecido a representantes de los medios de comunicación y periodistas que cubren la actividad parlamentaria, para hacer balance del año.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, se ha referido, entre otras, a la ley de conciliación, la de macrogranjas, el decreto de contención turística, la ley de polígonos, la ley de dependencia o la de capitalidad. También ha apuntado al decreto de aceleración de proyectos, que aunque fue inicialmente tumbado por Vox, el próximo martes, previsiblemente, será convalidado, tras pactarse un nuevo texto con los de Santiago Abascal.

El 'popular' ha recordado, en contraposición con el Gobierno central, que el Ejecutivo cuenta con unas cuentas autonómicas aprobadas el verano pasado y que son susceptible de ser prorrogadas para "transitar con facilidad lo queda de legislatura".

"Ante el humo, ante el ruido, ante la voluntad de los grupos de la izquierda de que haya bloqueo, aquí hay una realidad, y es que el Govern de Marga Prohens tiene estabilidad".

Frente a este escenario, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha calificado como una mala noticia para la sociedad balear que el Govern está ahora "más flojo, más débil y más limitado" que cuando comenzó la legislatura.

El socialista ha acusado al Ejecutivo de Prohens de "mirar hacia otro lado" en la crisis de la vivienda y en el "drama" al que se enfrentan más de 26.000 familias que tendrán que negociar próximamente una subida de los alquileres sin los precios topados, y de no haber tenido la fortaleza suficiente para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que no se haya producido el cambio de modelo anunciado ni haya tenido lugar el punto de inflexión prometido en problemas reales de la ciudadanía como la vivienda, la salud, la conectividad aérea o la saturación turística. "Seguimos igual de mal", ha concluido. Para el menorquinista, las leyes aprobadas son "retóricas" y en lo único que el Govern "se ha empleado a fondo" ha sido en destruir el territorio y en dejar construir en cualquier sitio.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, lamentado que el año acabe como comenzó el anterior, marcado por la relación "pimpinélica" de PP y Vox, que "se quieren y se pelean según los intereses económicos que les mueven", aunque al final los que pierden los ciudadanos de Baleares, que se enfrentan a una situación cada vez más precaria de la vivienda, con más ataques al territorio y con unos servicios públicos menos dotados. "Ha sido un año perdido y los que ganan son los que ganan siempre que gobierna el PP: los promotores inmobiliarios y los grandes hoteleros", ha apuntado.

Para la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, este año se ha demostrado que "donde está Vox hay un cambio real" y ha adelantado de cara al año que viene que si el PP presenta iniciativa "con tintes de la criminal Agenda 2030" tendrán que quitarlos para lograr su apoyo, pero que si los quitan, habrá acuerdos.

"Estamos para mirar por el bien de los ciudadanos, no solamente para mirar una acción política o en unas futuras elecciones", ha concluido.