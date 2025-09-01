El PP propone celebrar un acto en el Parlament para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Maura

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha registrado este lunes una petición en el Parlament para impulsar un acto institucional con motivo del centenario de la muerte de Antoni Maura Montaner (Palma, 1853-Torrelodones, 1925).

La iniciativa, avalada también por los representantes del PP por Baleares en las Cortes Generales, plantea que se promueva una conmemoración pública, ya sea en forma de declaración institucional, conferencia, exposición documental u otra actividad de carácter divulgativo, para reconocer el papel y el legado político de Maura.

En una nota de prensa, el PP ha resaltado que Maura fue diputado en Cortes durante más de tres décadas, ministro en varias ocasiones y presidente del Consejo de Ministros en cinco etapas entre 1903 y 1921.

"Su acción de gobierno dejó una profunda impronta en la arquitectura institucional del Estado y se caracterizó por la defensa de una visión regeneracionista basada en la dignificación de la vida pública, la descentralización y el refuerzo del parlamentarismo", han destacado.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha subrayado que la Cámara balear es "heredera del parlamentarismo contemporáneo", por lo que "no puede dejar pasar una efeméride tan significativa".

De este modo ha destacado que este reconocimiento es "un deber de memoria institucional" con una de las figuras políticas "más influyentes de la historia de Mallorca, de las islas y del Estado".