El PP propone un protocolo para que ferias y grandes eventos de Mallorca garanticen la accesibilidad

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori - PP

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca defenderá en el próximo pleno una moción para impulsar un protocolo común de buenas prácticas que mejore la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida en las ferias, fiestas, conciertos y otros eventos multitudinarios que se celebren en la isla.

La iniciativa propone que este documento sea elaborado conjuntamente entre la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y las entidades representativas del sector, con el fin de que posteriormente sirva de referencia para todos los ayuntamientos de la isla.

Según ha informado en un comunicado el portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, Mallorca destaca por su calendario ferial y festivo "pero todavía hay muchas personas que no pueden disfrutarlo en igualdad de condiciones" por "barreras que pueden evitarse con una mejor planificación".

La moción parte de la necesidad de establecer unos criterios mínimos compartidos para que los municipios incorporen medidas de accesibilidad en la organización de sus eventos, respetando siempre su autonomía municipal.

Entre estas medidas destacan la previsión de un número suficiente de plazas de aparcamiento reservadas, su correcta ubicación, la conexión mediante itinerarios accesibles, la coordinación con los dispositivos de tráfico y seguridad y una mejor difusión de la información entre los usuarios.

Vallori ha defendido que no se trata de generar más burocracia, sino de facilitar las cosas a los ayuntamientos para que dispongan de una guía común. "El primer paso de cualquier cadena de accesibilidad es poder llegar al lugar. Si una persona no puede aparcar con seguridad o desconoce cómo acceder al recinto, el resto de las medidas dejan de tener sentido. La accesibilidad comienza antes de entrar en la feria", ha dicho.

La iniciativa también insta a los ayuntamientos a incorporar estas buenas prácticas en la organización de ferias y actos multitudinarios y promueve que la información sobre la ubicación de las plazas reservadas, los itinerarios accesibles y las condiciones de acceso sea clara, anticipada y fácilmente consultable por las personas usuarias.

"El objetivo es muy sencillo: que nadie tenga que renunciar a participar en una feria, una fiesta patronal o un concierto por falta de un aparcamiento accesible o de una información que le ayude a planificar su visita. Una Mallorca más accesible es una Mallorca mejor para todos", ha concluido el 'popular'.