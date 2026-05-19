PP y PSIB acuerdan que el Govern pueda sancionar a las plataformas de VTC y establecer nuevas normas para dar licencias

Archivo - Un taxi en Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

PP y PSIB han pactado la aprobación de una serie de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos con las que, entre otras cuestiones, el Govern podrá sancionar a las plataformas ante posibles irregularidades y que el otorgamiento de licencias VTC se pueda hacer a nivel insular.

Este acuerdo ha llegado después de una reunión mantenida entre representantes de ambos partidos con las entidades de Autotaxi y Taxis-Pimem, en la que se les ha expuesto esta iniciativa con la que se busca frenar la aprobación de unas 10.000 licencias en el archipiélago.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha alegado que la intención es ofrecer herramientas para "clarificar" y "poner orden" en el sector.

Así, ha destacado que si se dispone de autorización urbana solo se podrá emplear dentro de las ciudades y si es intermunicipal, se restringirá a esos municipios, por lo que si únicamente se dispone de una licencia a nivel estatal "probablemente no se pueda prestar servicio en Baleares".