El PP reclama al Gobierno medidas para combatir el edadismo y avanzar en la inclusión de las personas mayores

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca llevará al pleno del próximo jueves una moción para combatir el edadismo y avanzar en la inclusión social y laboral de las personas mayores, con especial atención a las dificultades que afrontan los trabajadores de más edad para mantenerse o reincorporarse al mercado laboral.

La iniciativa, según ha señalado la formación en una nota de prensa, reclama al Gobierno de España medidas específicas para mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores.

La portavoz de los 'populares', Núria Riera, ha subrayado que la discriminación por razón de edad "sigue estando demasiado normalizada" y se manifiesta en ámbitos tan diversos como el empleo, la sanidad, la participación social o, incluso, en el lenguaje cotidiano.

"La edad no puede convertirse en una barrera ni servir de excusa para apartar a personas que todavía tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, tenemos que romper con la idea de que cumplir años significa perder capacidad, talento o ganas de seguir contribuyendo", ha reivindicado.

La moción pone el foco en el ámbito laboral, en el que las personas mayores de 50 años representan casi la mitad de los desempleados, un 45,8 por ciento, pero solo consiguen el 18,1 por ciento de los nuevos contratos.

Una situación que se agrava entre los mayores de 55 años y que afecta especialmente a las mujeres, que representan el 60 por ciento del desempleo sénior.

"Hablamos de personas con décadas de experiencia, conocimientos y capacidad que demasiadas veces ven cómo una cifra en el DNI pesa más que su currículum", ha sostenido Riera, quien ha defendido que no se puede "desaprovechar todo este talento por prejuicios".

Por este motivo, el PP reclamará al Gobierno campañas para promover una visión positiva de las personas mayores y fomentar el respeto intergeneracional.

La iniciativa propone, entre otras actuaciones, incentivos a las empresas para contratar a trabajadores mayores, programas de formación continua con especial incidencia en las competencias digitales, una mayor adaptación de la formación a las necesidades del mercado laboral y programas de mentorización que permitan transferir conocimientos y experiencia entre generaciones.

La consellera electa del PP en la institución insular Maria Garrido, que será la encargada de defender la moción en el pleno, ha destacado que "combatir el edadismo no significa solo proteger a las personas mayores, sino reconocer todo lo que aportan".

En esta línea, ha resaltado que "la experiencia no es una carga, es un valor" que la sociedad y las empresas "no pueden desaprovechar". "Queremos una Mallorca donde nadie sienta que deja de contar simplemente porque cumple años", ha subrayado.