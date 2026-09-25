El PP reclama a Puente que "escuche" las reivindicaciones de los baleares contra las ampliaciones aeroportuarias

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que deje de "menospreciar" las reivindicaciones y "escuche" la posición del Govern y de los baleares contra las ampliaciones de los aeropuertos de las islas, recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III).

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha reclamado al Gobierno de España y a Aena que "renuncien" a cualquier actuación que suponga ampliar la capacidad de los aeropuertos de las islas y alineen su planificación con la estrategia de "contención turística" impulsada en Baleares.

En un comunicado, el representante 'popular' ha reaccionado de esta manera ante el vídeo difundido en redes por Puente, al que ha acusado de emplear un "paternalismo inaceptable" al responder a las críticas planteadas desde Baleares y ha rechazado que el ministro califique de "torpes" las críticas a la ampliación de los aeropuertos.

"Lo que debería hacer un ministro es escuchar a un territorio que le dice claramente que quiere mejores aeropuertos, más seguros y con mejores servicios pero no aeropuertos para aumentar su capacidad", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el propio Govern trasladó por escrito a Aena el pasado mes de mayo que las inversiones previstas para los aeropuertos de Baleares "no debían estar ligadas a incrementos de pasajeros".

"Baleares nunca ha dicho que no quiera inversiones. Las quiere para mejorar la seguridad, los servicios, la movilidad, la intermodalidad y las infraestructuras pero invertir no puede ser sinónimo de aumentar la capacidad", ha afirmado Sagreras.

También ha considerado "contradictorio" que Puente reproche a Baleares poner el foco sobre Aena cuando esta misma semana el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha criticado públicamente la gestión de la compañía y ha acusado a Aena de convertir los aeropuertos de las islas en una especie de "mercadillos".

Por eso ha pedido al ministro que explique por qué defiende un modelo que "hasta el propio PSIB critica" y le ha espetado que o "desconoce" las medidas adoptadas en Baleares o "miente a sabiendas" al hablar sobre el incremento de capacidad de alojamiento en Baleares.

El portavoz ha puntualizado que el Govern ha aprobado esta legislatura precisamente "medidas de contención", para limitar la capacidad de alojamiento y prohibir nuevos pisos turísticos en todo el archipiélago.

"Precisamente el Govern ha prohibido nuevos pisos turísticos y se está movilizando más vivienda asequible para residentes. Por tanto, las lecciones de Puente llegan tarde y parten de una realidad que no se corresponde con las decisiones que ya se toman en Baleares", ha asegurado.

Finalmente, Sagreras ha reclamado a Puente que "abandone el paternalismo" y "escuche" a Baleares, dado que "no aceptan" que desde Madrid se decida "unilateralmente" cuánto tienen que crecer los aeropuertos mientras se toman decisiones para "contener el crecimiento turístico".

"Aena debe renunciar a cualquier ampliación de capacidad y adaptar su política aeroportuaria a la estrategia que ha decidido Baleares", ha concluido.