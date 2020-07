El PP recrimina a Cladera que no haga el debate sobre el estado del Consell tras el primer año de legislatura

Para el Partido Popular "el de este lunes es un acto de puro marketing político, siguiendo así con su estrategia" Los 'populares' acudirán al acto "por respeto institucional, que es precisamente lo que el Pacte no tiene"

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recriminado a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que no haya convocado el debate sobre el estado de la institución insular tras el primer año de esta legislatura "para que todos los grupos políticos puedan valorar y debatir sobre los ejes que debería seguir el Pacte para un mejor día a día en todos los municipios de la isla".

Según ha considerado el portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, este domingo en una nota de prensa, "el acto de este lunes "no es más que puro marketing político, siguiendo de este modo con la estrategia que ha seguido desde su investidura; pura propaganda vacía de contenido". "Con titulares no se solucionan los problemas", ha añadido.

Galmés ha anunciado que los 'populares' acudirán al acto de este lunes "por respeto institucional, que es precisamente lo que el Pacte no tiene" pero, ha advertido, "no leeremos ningún tipo de documento porque no les seguiremos el juego ya que Cladera no puede excusarse en que en un año no ha tenido tiempo de cumplir con lo prometido y que les quedan muchas cosas por hacer; llevan cinco años gobernando y lo único que han conseguido es fulminar la esencia del Consell de Mallorca".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en que "el Consell ha dejado de ser ya el Ayuntamiento de los ayuntamientos; con la gestión del Pacte el municipalismo se ha llevado un duro revés y el gran olvidado ha sido el interés general".

"Con su oscurantismo y su mando y ordeno, Cladera será recordada como la presidenta de humo, la de las fotos sin gestión clara ni convincente para ayudar a los alcaldes, a la ciudadanía en general, personas vulnerables y menores", ha concluido Galmés.