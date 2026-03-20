El PP responsabiliza a Sánchez de las más de 15.000 citas médicas anuladas en Baleares por la huelga

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Baleares, Sebastià Sagreras, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las más de 15.000 citas médicas y 300 operaciones anuladas en las Islas a causa de la huelga de los médicos contra el Estatuto Marco.

Para el 'popular', según ha trasladado la formación en una nota de prensa, esta semana de paros en la sanidad pública "es el resultado directo de la falta absoluta de diálogo y la imposición del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad".

En esta línea, ha acusado al Gobierno de "dar la espalda" a los médicos y, con ello, "castigar a miles de ciudadanos" con las cancelaciones de citas y operaciones.

"Cada una de esas 15.619 citas y de esas 303 intervenciones canceladas tiene un responsable político claro: Pedro Sánchez y el PSOE", ha sostenido Sagreras.

Así, desde el PP balear han exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por "su incapacidad para negociar y su nula voluntad de alcanzar acuerdos con los profesionales sanitarios".

Según el 'popular', el Ejecutivo central ha optado por la "confrontación en lugar del diálogo" y ahora los ciudadanos "están pagando las consecuencias en forma de listas de espera más largas, tratamientos retrasados y una enorme incertidumbre para miles de familias".

Además, ha advertido que la situación en Baleares es "especialmente grave", puesto que la presión asistencial ya es elevada y cualquier suspensión de actividad tiene un impacto inmediato en el sistema sanitario.

"No estamos hablando de cifras abstractas, sino de personas concretas que ven cómo su operación se retrasa o su diagnóstico se aplaza por una gestión irresponsable del Gobierno de España", ha insistido.

Por ello, el PP ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que actúe "con urgencia y responsabilidad" y que abra de manera inmediata una negociación "efectiva" con los representantes de los médicos para poner fin al conflicto.

El 'popular' ha concluido que Sánchez "aún está a tiempo de rectificar, sentarse a dialogar y evitar que la próxima semana las cifras de citas y operaciones suspendidas sigan creciendo". "Si no lo hace, seguirá siendo el único culpable de este colapso sanitario", ha añadido.