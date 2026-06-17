Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Así lo ha defendido este miércoles durante su declaración en la Audiencia, que continúa, como investigado ante el magistrado instructor del 'caso Plus Ultra', según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar por el rescate de la aerolínea y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas en una caja fuerte de su despacho y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

El juez acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Además, el expresidente será preguntado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) - de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando.